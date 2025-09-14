Nowe zasady ruchu na skrzyżowaniu Marszałkowska Królewska

W poniedziałek, 15 września, wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej w Warszawie. Utrudnienia są związane z trwającą przebudową torowiska tramwajowego w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy.



Kierowcy, piesi i rowerzyści muszą liczyć się z nowymi zasadami ruchu, które będą obowiązywać do końca miesiąca.

Nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Królewskiej

Roboty przenoszą się na stronę Ogrodu Saskiego. Kierowcy jadący Marszałkowską od strony placu Piłsudskiego znów będą mieli dwa pasy ruchu, co umożliwi lewoskręt w kierunku placu Bankowego. Drugi pas pozwoli na jazdę prosto lub w prawo. Podobnie, kierowcy jadący od strony Grzybowskiej będą mieli dwa pasy: jeden do jazdy prosto, drugi do skrętu w prawo, w stronę Świętokrzyskiej.

Po zakończeniu wszystkich prac na Marszałkowskiej kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Foto: mat. pras.

Ważna informacja dla kierowców: wciąż nie będzie możliwości skrętu w lewo z ulicy Świętokrzyskiej w Królewską (w stronę Grzybowskiej).

Zmiany dla pieszych i rowerzystów

Na czas prac zamknięte zostanie przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez Marszałkowską w rejonie Ogrodu Saskiego. Pozostałe przejścia na skrzyżowaniu pozostaną otwarte. Zmiany te będą obowiązywać do końca września.