Nowe zasady ruchu na skrzyżowaniu Marszałkowska Królewska

Marszałkowska jest przebudowywana w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy.
Kierowcy, piesi i rowerzyści muszą liczyć się z nowymi zasadami ruchu, które będą obowiązywać do końca miesiąca.
Roboty przenoszą się na stronę Ogrodu Saskiego. Kierowcy jadący Marszałkowską od strony placu Piłsudskiego znów będą mieli dwa pasy ruchu, co umożliwi lewoskręt w kierunku placu Bankowego. Drugi pas pozwoli na jazdę prosto lub w prawo. Podobnie, kierowcy jadący od strony Grzybowskiej będą mieli dwa pasy: jeden do jazdy prosto, drugi do skrętu w prawo, w stronę Świętokrzyskiej.
Po zakończeniu wszystkich prac na Marszałkowskiej kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
Ważna informacja dla kierowców: wciąż nie będzie możliwości skrętu w lewo z ulicy Świętokrzyskiej w Królewską (w stronę Grzybowskiej).
Na czas prac zamknięte zostanie przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez Marszałkowską w rejonie Ogrodu Saskiego. Pozostałe przejścia na skrzyżowaniu pozostaną otwarte. Zmiany te będą obowiązywać do końca września.
Przebudowa torowiska na ulicy Marszałkowskiej jest częścią szerszego projektu Nowe Centrum Warszawy. Celem inwestycji jest nie tylko modernizacja infrastruktury, ale również zazielenienie przestrzeni miejskiej. Po zakończeniu prac, tory tramwajowe zostaną oddzielone od jezdni szpalerem drzew, a między szynami na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej posadzony zostanie rozchodnik. Usprawnione zostanie również poruszanie się po ulicy, dzięki dodatkowym pasom ruchu dla kierowców (po dwa w każdym kierunku) oraz nowym drogom i przejazdom rowerowym.
Warto dodać, że na odcinku torowiska w kierunku ronda Dmowskiego zastosowana zostanie zabudowa przejezdna, co pozwoli karetkom pogotowia na swobodne korzystanie z tej trasy w razie potrzeby.