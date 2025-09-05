Ursus z ogromną dotacją na budowę Centrum Kultury. Inwestycja za 100 milionów złotych nabiera tempa

Trwają prace nad budową nowego centrum kultury dla Ursusa
Ursus, jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy, doczeka się wreszcie nowoczesnego centrum kulturalnego. Projekt jest realizowany w ramach wieloletniego "Rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030", a jego finansowanie jest już zabezpieczone.
Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację w wysokości ponad 83 mln zł. Sumę dopełnia wkład własny miasta w kwocie ponad 20 mln zł, co daje łączny budżet w wysokości 103 mln zł. To największa inwestycja kulturalna w historii dzielnicy, która ma zaspokoić potrzeby zarówno obecnych, jak i nowych mieszkańców.
Nowy obiekt, który powstaje przy ulicy Gierdziejewskiego, ma za zadanie połączyć funkcje edukacyjne, artystyczne i integracyjne. W budynku znajdą się dwie główne sale: widowiskowa, mogąca pomieścić aż 500 osób, oraz sala kinowa dla prawie 150 widzów. Oba pomieszczenia zostaną połączone przestronnym holem, w którym przewidziano miejsce na szatnię, kawiarnię oraz zaplecze sanitarne. Na parterze obiektu znajdzie się również przestrzeń animacji, dedykowana dzieciom, oraz galeria z oddzielnym wejściem.
W budynku znajdzie się sala kinowa i widowiskowa
Piętra budynku przeznaczono na kilkanaście pracowni artystycznych, które umożliwią mieszkańcom rozwój swoich pasji. Będą to pracownie plastyczne, rzeźbiarskie, teatralne oraz muzyczne. Projekt przewiduje także profesjonalne studio nagrań. Burmistrz Dzielnicy Ursus, Bogdan Olesiński, podkreśla, że Centrum Kultury ma stać się przestrzenią wspólnotową, która będzie tętnić życiem i łączyć pokolenia.
Piętra budynku przeznaczono na kilkanaście pracowni artystycznych
Realizacja tak dużej inwestycji została podzielona na pięć szczegółowo zaplanowanych faz, co pozwala na sprawny postęp prac.
Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego, 24 lutego 2025 roku, oficjalnie zapoczątkowało budowę. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2027 roku. Dokładna data oddania obiektu do użytku zostanie ogłoszona po wyłonieniu wykonawcy drugiego etapu budowy.
To największa inwestycja kulturalna w historii dzielnicy
Za projekt architektoniczny odpowiada GiD Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński, natomiast za budowę konsorcjum firm PBO Śląsk Sp. z o.o. oraz MTM Budownictwo Sp. z o.o. Nowe Centrum Kultury będzie spełniać najwyższe standardy ekologiczne, wykorzystując odnawialne źródła energii, i zostanie w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ten sposób Ursus zyska nowoczesną, przyjazną i dostępną przestrzeń na lata, zintegrowaną z potrzebami lokalnej społeczności.