Życie Warszawy

Ursus z ogromną dotacją na budowę Centrum Kultury. Inwestycja za 100 milionów złotych nabiera tempa

Publikacja: 05.09.2025 07:55

Trwają prace nad budową nowego centrum kultury dla Ursusa

Kacper Komaiszko
Warszawa uzyskała ponad 83 mln zł dotacji na realizację wyczekiwanego projektu kulturalnego w Ursusie. Zabezpieczenie finansowania (środki własne i wsparcie zewnętrzne) sprawia, że budowa nowoczesnego Centrum Kultury, może być realizowana a harmonogram prac nabiera tempa.

Ursus, jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy, doczeka się wreszcie nowoczesnego centrum kulturalnego. Projekt jest realizowany w ramach wieloletniego "Rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030", a jego finansowanie jest już zabezpieczone.

Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację w wysokości ponad 83 mln zł. Sumę dopełnia wkład własny miasta w kwocie ponad 20 mln zł, co daje łączny budżet w wysokości 103 mln zł. To największa inwestycja kulturalna w historii dzielnicy, która ma zaspokoić potrzeby zarówno obecnych, jak i nowych mieszkańców.

Wielofunkcyjna przestrzeń na potrzeby mieszkańców

Nowy obiekt, który powstaje przy ulicy Gierdziejewskiego, ma za zadanie połączyć funkcje edukacyjne, artystyczne i integracyjne. W budynku znajdą się dwie główne sale: widowiskowa, mogąca pomieścić aż 500 osób, oraz sala kinowa dla prawie 150 widzów. Oba pomieszczenia zostaną połączone przestronnym holem, w którym przewidziano miejsce na szatnię, kawiarnię oraz zaplecze sanitarne. Na parterze obiektu znajdzie się również przestrzeń animacji, dedykowana dzieciom, oraz galeria z oddzielnym wejściem.

W budynku znajdzie się sala kinowa i widowiskowa

Piętra budynku przeznaczono na kilkanaście pracowni artystycznych, które umożliwią mieszkańcom rozwój swoich pasji. Będą to pracownie plastyczne, rzeźbiarskie, teatralne oraz muzyczne. Projekt przewiduje także profesjonalne studio nagrań. Burmistrz Dzielnicy Ursus, Bogdan Olesiński, podkreśla, że Centrum Kultury ma stać się przestrzenią wspólnotową, która będzie tętnić życiem i łączyć pokolenia.

Piętra budynku przeznaczono na kilkanaście pracowni artystycznych

Budowa podzielona na precyzyjne etapy

Realizacja tak dużej inwestycji została podzielona na pięć szczegółowo zaplanowanych faz, co pozwala na sprawny postęp prac.

  • Faza I obejmuje budowę stanu surowego obiektu, wraz z niezbędnymi przyłączami i robotami ziemnymi.
  • Faza II to prace wykończeniowe, w tym montaż ścian, posadzek, stolarki, dachu i elewacji, a także instalacje wewnętrzne (wentylacja, klimatyzacja).
  • Faza III – zagospodarowanie terenu wokół obiektu, a także wykonane zostaną roboty drogowe i nasadzenia zieleni.
  • Faza IV zakłada wyposażenie wnętrz - zakup mebli, sprzętu elektronicznego i AGD.
  • Faza V, ostatnia, skupia się na zaawansowanych technologiach scenicznych, w tym oświetleniu, multimediach, kinotechnice i elektroakustyce.

Zgodnie z harmonogramem i z myślą o przyszłości

Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego, 24 lutego 2025 roku, oficjalnie zapoczątkowało budowę. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2027 roku. Dokładna data oddania obiektu do użytku zostanie ogłoszona po wyłonieniu wykonawcy drugiego etapu budowy.

To największa inwestycja kulturalna w historii dzielnicy

Za projekt architektoniczny odpowiada GiD Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński, natomiast za budowę konsorcjum firm PBO Śląsk Sp. z o.o. oraz MTM Budownictwo Sp. z o.o. Nowe Centrum Kultury będzie spełniać najwyższe standardy ekologiczne, wykorzystując odnawialne źródła energii, i zostanie w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ten sposób Ursus zyska nowoczesną, przyjazną i dostępną przestrzeń na lata, zintegrowaną z potrzebami lokalnej społeczności.

