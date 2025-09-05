Ursus z ogromną dotacją na budowę Centrum Kultury. Inwestycja za 100 milionów złotych nabiera tempa

Warszawa uzyskała ponad 83 mln zł dotacji na realizację wyczekiwanego projektu kulturalnego w Ursusie. Zabezpieczenie finansowania (środki własne i wsparcie zewnętrzne) sprawia, że budowa nowoczesnego Centrum Kultury, może być realizowana a harmonogram prac nabiera tempa.



Ursus, jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy, doczeka się wreszcie nowoczesnego centrum kulturalnego. Projekt jest realizowany w ramach wieloletniego "Rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030", a jego finansowanie jest już zabezpieczone.

Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację w wysokości ponad 83 mln zł. Sumę dopełnia wkład własny miasta w kwocie ponad 20 mln zł, co daje łączny budżet w wysokości 103 mln zł. To największa inwestycja kulturalna w historii dzielnicy, która ma zaspokoić potrzeby zarówno obecnych, jak i nowych mieszkańców.

Wielofunkcyjna przestrzeń na potrzeby mieszkańców

Nowy obiekt, który powstaje przy ulicy Gierdziejewskiego, ma za zadanie połączyć funkcje edukacyjne, artystyczne i integracyjne. W budynku znajdą się dwie główne sale: widowiskowa, mogąca pomieścić aż 500 osób, oraz sala kinowa dla prawie 150 widzów. Oba pomieszczenia zostaną połączone przestronnym holem, w którym przewidziano miejsce na szatnię, kawiarnię oraz zaplecze sanitarne. Na parterze obiektu znajdzie się również przestrzeń animacji, dedykowana dzieciom, oraz galeria z oddzielnym wejściem.