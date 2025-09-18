15.5°C
Życie Warszawy

Demonstracje, biegi i koncert. Weekendowe utrudnienia w ruchu

Publikacja: 18.09.2025 17:15

W niedzielę, 21 września, odbędzie się „Bieg przez Most”

W niedzielę, 21 września, odbędzie się „Bieg przez Most”

Foto: UM Warszawa

rbi
W piątek i sobotę, 19 i 20 września, na PGE Narodowym wystąpi sanah. Przed koncertami wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony. W piątek w Śródmieściu odbędą się zgromadzenia publiczne i przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej, a w niedzielę ulicami Tarchomina pobiegną uczestnicy „Biegu przez Most”.

W piątek, 19 września, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Śródmieściu mogą spodziewać się utrudnień w ruchu. Tego dnia zostały zapowiedziane dwa zgromadzenia publiczne. Pierwsze w godzinach 8:30-9:15 odbędzie się przed Pałacem Prezydenckim. Uczestnicy drugiego w godzinach od 11:00 do 16:00 przejdą sprzed Rotundy PKO ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską i Traktem Królewskim najpierw przed siedzibę Premiera, a potem przed Ministerstwo Sprawiedliwości.

Także w piątek na ulice wyjadą rowerzyści z Warszawskiej Masy Krytycznej. Od godziny 19:00 do 21:00 przejadą ulicami Śródmieścia, Pragi-Południe, Ochoty i Woli. Policja zdecyduje o ewentualnym zamknięciu wybranych ulic dla ruchu.

Koncerty sanah na PGE Narodowym

Na PGE Narodowym zaśpiewa sanah. I to dwukrotnie: w piątek i sobotę, 19 i 20 września. Na stadion najlepiej dojechać metrem linii M2. Przy PGE Narodowym zatrzymują się również pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, a także autobusy i tramwaje.

Zarówno w piątek, jak i sobotę, w godzinach od 17:00 do 20:00 wjazd na Saską Kępę dla pojazdów indywidualnych będzie ograniczony. Po koncertach, policjanci zabezpieczający wydarzenia mogą zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich do ronda de Gaulle’a. Na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509, tramwaje linii 9 i 26, a także składy metra linii M2.

„Bieg przez Most” na Białołęce

W niedzielę, 21 września, odbędzie się „Bieg przez Most”. Zawodnicy pokonają dziesięć kilometrów ulicami Tarchomina oraz ciągiem pieszo-rowerowym mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Ulice na trasie biegu będą zamykane od około godziny 10:30. Ruch będzie na nie wracał sukcesywnie, po opuszczeniu ulicy przez ostatniego z zawodników.

Najpóźniej, bo około godziny 13:30, samochody wrócą na ulice Trakt Nadwiślański i Szafrańców, gdzie po zakończeniu biegu głównego został zaplanowany bieg dzieci. W czasie zawodów autobusy linii: 126, 133 i 152 zmienią przystanki przy pętli Tarchomin, a linii: 211, 516 i 518 pojadą objazdami.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

