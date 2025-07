Rowerowe rozczarowanie w Budżecie Obywatelskim. Gdzie zniknęły nowe drogi dla cyklistów?

Dodatkowym czynnikiem jest pula środków przeznaczona na projekty miejskie. Jak zauważa WMK, została ona obniżona – z 6 milionów zł do nieco ponad 4 milionów. Taka redukcja, w połączeniu ze zbyt dużą liczbą projektów ogólnomiejskich, w tym rowerowych, doprowadziła do rozproszenia głosów. W efekcie, żaden z ambitnych projektów budowy nowych tras nie zdołał zebrać wystarczającej przewagi, by zapewnić sobie finansowanie.

Przegląd zwycięskich projektów jasno to ilustruje: dominują wśród nich niewielkie remonty lub instalacje poprawiające komfort, ale nie rozwijające sieć o nowe kilometry. Na Bemowie przewidziano nowe wiaty i stojaki, na Pradze Południe i Północ – wiaty i stacje naprawcze. Na Ochocie, Ursynowie i Woli postawiono na oświetlenie ciągów pieszo-rowerowych. Jednym z nielicznych projektów, który zakłada budowę, jest ten na Wrocławskiej na Bemowie – jednak mowa tu o symbolicznym odcinku zaledwie 40 metrów bieżących drogi dla rowerów. Pozostałe inwestycje rowerowe to głównie remonty istniejących fragmentów, takich jak 160 metrów czerwonej kostki na ul. Conrada na Bielanach czy fragmenty na ul. Surowieckiego i Rosoła na Ursynowie.

Co z rozwojem zrównoważonego transportu w Warszawie?

Brak nowych inwestycji w infrastrukturę rowerową z Budżetu Obywatelskiego budzi poważne obawy o tempo rozwoju zrównoważonego transportu w Warszawie. Jeśli miejskie środki z BO nie będą wspierać budowy nowych odcinków, proces tworzenia spójnej i kompleksowej sieci rowerowej ulegnie znacznemu spowolnieniu. Miasto pozbawia się wówczas szansy na tworzenie wygodnych, bezpiecznych połączeń, które są kluczowe dla zwiększenia atrakcyjności roweru jako środka transportu.

Jest to również sygnał dla władz miasta, który może podważyć ich deklarowane cele promowania roweru jako ekologicznej alternatywy dla samochodu. Jeśli brakuje podstawowych inwestycji w nowe trasy, trudno oczekiwać znaczącego wzrostu liczby rowerzystów na warszawskich ulicach. Wreszcie, dla samego środowiska rowerowego – aktywistów i zwykłych cyklistów, którzy od lat angażują się w proces BO – takie wyniki mogą być demotywujące i frustrujące, co podważa ich zaufanie do skuteczności tego narzędzia w kwestiach infrastrukturalnych.