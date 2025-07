W budżecie obywatelskim chodzi o to, żeby tworzyć mikrowspólnoty

Wiele zmian regulaminowych w kolejnych latach ograniczało często potencjał aktywnych wspólnot i zniechęcało mieszkańców Warszawy do brania udziału w tej inicjatywie.

O jakiego rodzaju „usprawnienia” chodzi?

Choćby o zmianę obszarów, w których można głosować. Na początku były to bardzo małe fragmenty miasta, przez co mieszkańcy rzeczywiście decydowali o swoim najbliższym otoczeniu. Niestety urzędnicy zwiększyli te obszary, przez co wiele projektów, które dostały się do etapu głosowania, jest dla ludzi zupełnie abstrakcyjnych. W budżecie obywatelskim nie chodzi o to, by mieszkańcy Mokotowa urządzali ogródki na Białołęce, ale o to, żeby tworzyć mikrowspólnoty, projekty sąsiedzkie. Widzę, że ratusz próbuje zrobić pewne reformy, ale powinno się podzielić dzielnice na jak najmniejsze fragmenty. To przecież jasne, że lokalne projekty wymyślone przez grupę mieszkańców będą przez nich dopilnowane i zadbane.

Urzędnicy wiedzą lepiej, co jest potrzebne ludziom?

Po kilku latach nieraz słyszałem od pracowników dzielnicy słowa: „to zrealizujemy w budżecie obywatelskim”. To niesamowite! Budżet obywatelski nie służy realizacji zadań dzielnicy, ale wspieraniu aktywności mieszkańców.

Bardzo często niektórzy urzędnicy – podkreślam, że niektórzy – odrzucają projekty mieszkańców bez wyraźnych, mocnych powodów. Został złożony np. projekt tablicy informacyjnej uzupełnionej o możliwość lokalnych konsultacji, gdzie mieszkaniec mógłby w prosty sposób odpowiadać na pytanie (tak/nie), a wyniki przekazywane były online do urzędu. Urząd nie skontaktował się z projektodawcą w sprawie wyceny. Przyjął, że taka tablica będzie kosztować tyle ile tablica pomiaru prędkości na autostradzie! Wyszło drogo, nie mieściło się w budżecie. Powstają bardzo ciekawe pomysły, które następnie są odrzucane przez urząd z niezrozumiałych powodów. To kolejna rzecz, która zabija w ludziach chęć do uczestnictwa w takich programach jak budżet obywatelski. Wiele osób się poddaje i uważa, że nie warto przygotowywać własnego projektu, skoro urzędnik i tak to odrzuci. To nie powinno działać w ten sposób. Tylko nieliczni decydują się na odwołania i walkę.

Czy ludzie przez to mogą się zniechęcić do jakiejkolwiek działalności?

Ogólnie ludzie są zapracowani, mają wiele rzeczy na głowie i działalność społeczna bardzo często schodzi na ostatni plan. Można to zauważyć podczas akcji, które organizujemy. Ludzie chętnie się dorzucają finansowo, ale jeśli chodzi o poświęcenie czasu – to już z tym gorzej.

Reklama

Fundacja „Jeden Muranów” prowadziła akcję „Malarze podwórkowi”, podczas której zamalowywano bazgroły na ścianach. Co się z nią stało?

To właśnie przykład sytuacji, o której mówiłem wcześniej. Bardzo często zdarzało się, że robiliśmy akcję odnawiania ściany na budynku, a nie dołączał do nas nikt z jego mieszkańców. Tymczasem w akcji nie chodziło o to, żeby stworzyć darmową firmę usługową, ale żeby zaktywizować mieszkańców, włączyć ich do wspólnego dbania o przestrzeń miejską, stworzyć coś ciekawego. Ten projekt będzie oczywiście kontynuowany, ale musimy go odpowiednio zmodyfikować. Muszę jednak przyznać, że mimo braku uczestnictwa mieszkańców z zamalowywaniu bazgroł zaobserwowałem, że w wielu miejscach mury budynków są czyste i zadbane.