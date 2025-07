Metro zatrzyma się na minutę. Zmiany w komunikacji na 1 sierpnia

Warszawa przygotowuje się do obchodów 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ten szczególny dzień wiąże się z szeregiem zmian w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Zobacz, jak poruszać się po stolicy, by bez problemów dotrzeć na uroczystości.



Jak co roku, obchody rocznicowe Powstania Warszawskiego niosą ze sobą zmiany w funkcjonowaniu miejskiego transportu. Aby sprawnie poruszać się po Warszawie w tym symbolicznym dniu, Urząd Miasta zaleca korzystanie z komunikacji publicznej, pamiętając o wprowadzonych objazdach i specjalnych liniach.

Godzina „W” – Warszawa zastygnie w ciszy

Punktualnie o godzinie 17, w rocznicową Godzinę "W", cała Warszawa zatrzyma się, by uczcić pamięć Powstańców. Motorniczowie tramwajów i kierowcy autobusów zatrzymają swoje pojazdy na minutę. Do tego samego zobowiązani są maszyniści metra, którzy również zatrzymają pociągi na około 60 sekund, dbając o pełne bezpieczeństwo pasażerów. To symboliczny gest hołdu dla bohaterów 1944 roku.

Utrudnienia w centrum – marsze i zgromadzenia

Rocznica Powstania Warszawskiego to także liczne zgromadzenia i przemarsze. Jednym z głównych wydarzeń, które wpłynie na ruch w centrum miasta, będzie przemarsz uczestników, który rozpocznie się o godzinie 17 i poprowadzi Alejami Jerozolimskimi, przez rondo de Gaulle’a, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową, aż na plac Krasińskich.

W związku z tym marszem, autobusy wielu linii zostaną skierowane na zmienione trasy. Utrudnienia dotkną pasażerów linii: 106, 107, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 178, 180, 503, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525 i E-2. Dodatkowo, w przypadku zablokowania torowiska na rondzie Dmowskiego, na objazdy zostaną skierowane również tramwaje linii 7, 9, 16, 22 oraz 25.