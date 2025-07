Warszawskie księgarnie zorganizują imprezy dla czytelników

Świętowanie 80 lat Muminków, warsztaty z zakresu tworzenia fabuły i postaci oraz podstawowych technik rysunku w komiksie, słowiańska uczta, literacki spacer po Bielanach i rodzinna gra terenowa – dwadzieścia projektów kulturalnych zostanie zrealizowanych w stołecznych księgarniach.



Będą to wydarzenia towarzyszące konkursowi Ulubiona Księgarnia Warszawy. Zostały wybrane w tzw. open callu, zorganizowanym przez Staromiejski Dom Kultury. Open call to otwarty nabór projektów i inicjatyw artystycznych oraz kulturalnych, skierowany do różnych grup, w zależności od konkretnej edycji i instytucji kultury w Warszawie. Łączny budżet wszystkich wydarzeń, które odbędą się w księgarniach, wynosi 50 484 zł.

Jakie wydarzenia odbędą się w księgarniach w Warszawie?

Rozmowa wokół książki „Kobieta z wydm" zostanie zorganizowana przez Orbitę Literacką i Państwowy Instytut Wydawniczy w Księgarni Państwowego Instytutu Wydawniczego. Budżet projektu wynosi 2500 zł, a wydarzenie uświetni występ muzyczny w formie DJ setu, inspirowany treścią lektury.

Wydarzenie wokół książki „Jestem Ciemnością” w ramach VII edycji Nocy Księgarń zorganizuje Księgarnia Bullerbyn. W programie przewidziano głośne czytanie książki przez autorkę, rozmowę z czytelnikami oraz warsztaty plastyczno-ilustracyjne dla dzieci, związane z tematem ciemności i nocnych stworzeń. Budżet na ten projekt to 2500 zł. Księgarnia Bullerbyn zaprasza również na głośne czytanie oraz dyskusję wokół książki „Przyroda” Emmy Adbage w ramach Festiwalu Ekologie Kultury, z budżetem 500 zł.

Warsztat „Roślina jako Obcy. Opowieści wokół roślin niechcianych” zorganizuje Kolektyw Chwaściarnia (Julia Krupa, Anna Nowakowska, Marianna Łupina, Zuzanna Szymłowska, Kamila Śladowska, Tusia Kociubińska, Joanna Klikowicz, Martyna Chmielnicka) w Turnusie na Wolskiej. Uczestnicy przyjrzą się krytycznie językowi, jakim mówi się o tzw. gatunkach inwazyjnych, na przykładzie najczęściej dyskutowanej w mediach nawłoci kanadyjskiej, na podstawie wizualnych i tekstowych reprezentacji rośliny: książki, memy, posty na Facebooku, artykuły prasowe itp. Budżet projektu to 2500 zł.