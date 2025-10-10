12.1°C
Życie Warszawy

Sławosz Uznański-Wiśniewski i pokazy odpalania odrzutowców. 14. Noc w Instytucie Lotnictwa

Publikacja: 10.10.2025 15:35

U prawie 90 wystawców 14. Nocy w Instytucie Lotnictwa można będzie m.in. zobaczyć symulatory lotów,

U prawie 90 wystawców 14. Nocy w Instytucie Lotnictwa można będzie m.in. zobaczyć symulatory lotów, rakiety, pojazdy skonstruowane przez studentów kierunków inżynierskich, drony, teleskopy, sprzęty optyczne, interaktywne instalacje i wiele innych

Foto: Facebook/NocwInstytucieLotnictwa

rbi
Spotkanie z astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, unikalny egzemplarz w Europie samolotu szkoleniowego M26 Iskierka, jedyna na świecie latająca replika samolotu RWD-5bis – to tylko wybrane atrakcje, które będą dostępne podczas 14. edycji Nocy w Instytucie Lotnictwa.

Wydarzenie odbędzie się w piątek, 10 października 2025 r. w godz. 17–23 przy al. Krakowskiej 110/114. W programie znalazły się też: samoloty, śmigłowce, pokazy odpalania silników, otwarte laboratoria badawcze, spotkania z inspirującymi ludźmi – naukowcami, pilotami i pasjonatami latania.

Gość specjalny – drugi Polak na orbicie

Atrakcją będzie spotkanie z dr Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, który zawita na Noc w Instytucie Lotnictwa w ramach trasy technologiczno-naukowej misji IGNIS „Polska sięga gwiazd”. Spotkanie odbędzie się na auli w budynku X w godzinach 18:30–19:15 (wejście na salę będzie możliwe od godz. 18). Ze względu na duże zainteresowanie, pierwszeństwo będą miały dzieci oraz młodzież z opiekunami. Zorganizowany będzie również streaming online na kanale YouTube Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa oraz live streaming na terenie imprezy.

Gość specjalny znajdzie czas na zdjęcia oraz autografy, które będą rozdawane pomiędzy budynkami X i Sz od godziny 19:15 do 20:00.

Maszyny latające, odpalanie silników, atrakcje dla dzieci i dorosłych

U prawie 90 wystawców 14. Nocy w Instytucie Lotnictwa można będzie m.in. zobaczyć symulatory lotów, rakiety, pojazdy skonstruowane przez studentów kierunków inżynierskich, drony, teleskopy, sprzęty optyczne, interaktywne instalacje i wiele innych.

Swoją przestrzeń otworzy gospodarz wydarzenia, czyli Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć m.in. Centrum Technologii Kompozytowych, Centrum Technologii Kosmicznych, Centrum Usług Inżynierskich, Laboratorium Druku 3D, Hamownię Silników Hybrydowych, Hamownię Próżniową czy Modelarnię.

Zaprezentowane zostaną samoloty: TS-11 Iskra, L-39 Albatros, SB Lim-2, AN-2, Wilga, Orlik, Jak-12A (sanitarny), Tecnam 2008, Samolot Tecnam P-Mentor, Gogetair, a także śmigłowce: ratunkowy EC 135 lub H135, Bell UH-1, Bölkow Bo 105, Robinson R44, oraz szybowce: PW-5 Smyk i JS1 C. O 19:30, 20:30, 21:30 i 22:30 odbędą się pokazy odpalania silników odrzutowych – TS-11 Iskra oraz SB Lim-2.

