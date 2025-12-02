4.2°C
1021.4 hPa
Życie Warszawy

LOT uruchamia sprzedaż lotów na Majorkę

Publikacja: 02.12.2025 12:15

Katedra Santa Maria Palma w Palma de Mallorca

Katedra Santa Maria Palma w Palma de Mallorca

Foto: mat. pras.

M.B.
Polskie Linie Lotnicze LOT wzbogacają swoją siatkę połączeń turystycznych o popularny kierunek wakacyjny – Majorkę. Regularne rejsy z Lotniska Chopina w Warszawie do Palma de Mallorca będą realizowane trzy razy w tygodniu w sezonie letnim 2026.

Inauguracyjny lot zaplanowano na 30 maja 2026 roku, oferując podróżnym większą swobodę w planowaniu urlopu na Balearach.

Regularne połączenie: Częstotliwość i czas lotu

Nowe, sezonowe połączenie PLL LOT na Majorkę ma za zadanie zwiększyć dostępność tej hiszpańskiej wyspy dla polskich turystów. Rejsy będą odbywały się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty. Wylot z Warszawy (LO447) zaplanowano na godzinę 11:35, natomiast powroty z Palma de Mallorca (LO448) startować będą o 15:50. Podróż nowoczesnym samolotem Boeing 737 MAX 8 potrwa 3 godziny i 10 minut.

Turkusowe zatoki, miękki piasek i krystalicznie czysta wody - Majorka

Turkusowe zatoki, miękki piasek i krystalicznie czysta wody - Majorka

Foto: mat. pras.

Majorka: Rajskie plaże i górskie szlaki

Majorka, często nazywana „Perłą Balearów”, to wyspa zachwycająca zróżnicowanymi krajobrazami. Oprócz turkusowych zatok, miękkiego piasku i krystalicznie czystej wody na plażach takich jak Es Trenc, Cala Mondragó czy Playa de Muro, wyspa oferuje bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe.

Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO góry Serra de Tramuntana są idealne dla miłośników trekkingu i kolarstwa, oferując spektakularne widoki. W głębi wyspy znajdują się pachnące gaje cytrusowe, a podziemia skrywają Jaskinie Drach z podziemnym Jeziorem Martel, gdzie odbywają się koncerty muzyki klasycznej.

Reklama
Reklama
Polecane
Stavanger, Norwegia
samolot
LOT uruchamia nowe połączenie. Z Warszawy do krainy fiordów

Bogactwo historii od Rzymian po Chopina

Historia Majorki sięga czasów rzymskich i mauretańskich, co potwierdzają liczne zabytki, takie jak monumentalna katedra La Seu w Palma de Mallorca, zamek Bellver czy mauretańskie łaźnie Banys Àrabs. Wyspa zachowuje również ślady swojej burzliwej przeszłości związanej z najazdami piratów, widoczne w nadmorskich wieżach strażniczych.

Dla miłośników kultury, istotnym punktem jest Valldemossa, gdzie przez pewien czas mieszkał i komponował Fryderyk Chopin. Urokliwe, średniowieczne miasteczka oraz tradycyjne posiadłości wiejskie (fincias) dopełniają historyczny obraz wyspy.

Polecane
Tegoroczny październik był rekordowy na Lotnisku Chopina – w tym miesiącu odprawiono 2.176.531 osób.
samolot
Lotnisko Chopina na skraju przepustowości. 2 mln pasażerów w miesiąc

Komfort podróży z PLL LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT zapewniają pasażerom udogodnienia, które mają podnieść komfort podróży wakacyjnej. Do standardu należy bagaż podręczny wliczony w cenę biletu oraz bezpłatny serwis napojów i przekąsek, nawet na krótkich trasach. Przewoźnik oferuje również posiłki na zamówienie oraz specjalne udogodnienia i atrakcje dla najmłodszych podróżnych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na budowie bemowskiego odcinka metra linii M2 trwają prace związane z układaniem instalacji
transport

Finisz prac na M2 i futurystyczna wizja M4. Metro w Warszawie pojedzie bez maszynistów

Usterka została prowizorycznie zabezpieczona, ale w dalszym ciągu nikt nie chce wziąć odpowiedzialno
infrastruktura drogowa

Nikt nie chce naprawić „bezpańskiego” wiaduktu. Czy będzie blokada?

Przejście przez ul. Marszałkowską w osi ul. Złotej powstało w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy
komunikacja piesza

Będą nowe przejścia dla pieszych w centrum Warszawy

Na obydwu torach w al. Niepodległości na wysokości gmachy Ministerstwa Obrony Narodwoej tramwaje mus
utrudnienia na torach

Awaria ciepłownicza podmyła tory w al. Niepodległości

Tradycją jest, że wybrane pojazdy transportu publicznego na okres Świąt Bożego Narodzenia przybieraj
komunikacja na Święta

Na ulice Warszawy wyjeżdżają świąteczne tramwaj, autobus i metro

Osoby, które ukończyły 70 lat, mają prawo do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publiczn
poradnik „Życia Warszawy”

Bezpłatne przejazdy komunikacja dla seniorów. Co warto wiedzieć?

Pojemniki są ustawione w takich miejscach, by nie utrudniały poruszania się pieszym,
infrastruktura drogowa

Gotowi na ślizgawicę. Skrzynie z piaskiem już stoją w Warszawie

Skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Broniewskiego w Warszawie czeka przebudowa
przebudowa

Zmiany na żoliborskim skrzyżowaniu. Mają ułatwić m.in. dojazd do S8

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama