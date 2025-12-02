LOT uruchamia sprzedaż lotów na Majorkę

Polskie Linie Lotnicze LOT wzbogacają swoją siatkę połączeń turystycznych o popularny kierunek wakacyjny – Majorkę. Regularne rejsy z Lotniska Chopina w Warszawie do Palma de Mallorca będą realizowane trzy razy w tygodniu w sezonie letnim 2026.



Inauguracyjny lot zaplanowano na 30 maja 2026 roku, oferując podróżnym większą swobodę w planowaniu urlopu na Balearach.

Regularne połączenie: Częstotliwość i czas lotu

Nowe, sezonowe połączenie PLL LOT na Majorkę ma za zadanie zwiększyć dostępność tej hiszpańskiej wyspy dla polskich turystów. Rejsy będą odbywały się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty. Wylot z Warszawy (LO447) zaplanowano na godzinę 11:35, natomiast powroty z Palma de Mallorca (LO448) startować będą o 15:50. Podróż nowoczesnym samolotem Boeing 737 MAX 8 potrwa 3 godziny i 10 minut.

Turkusowe zatoki, miękki piasek i krystalicznie czysta wody - Majorka Foto: mat. pras.

Majorka: Rajskie plaże i górskie szlaki

Majorka, często nazywana „Perłą Balearów”, to wyspa zachwycająca zróżnicowanymi krajobrazami. Oprócz turkusowych zatok, miękkiego piasku i krystalicznie czystej wody na plażach takich jak Es Trenc, Cala Mondragó czy Playa de Muro, wyspa oferuje bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe.

Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO góry Serra de Tramuntana są idealne dla miłośników trekkingu i kolarstwa, oferując spektakularne widoki. W głębi wyspy znajdują się pachnące gaje cytrusowe, a podziemia skrywają Jaskinie Drach z podziemnym Jeziorem Martel, gdzie odbywają się koncerty muzyki klasycznej.