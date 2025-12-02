LOT uruchamia sprzedaż lotów na Majorkę

Katedra Santa Maria Palma w Palma de Mallorca
Inauguracyjny lot zaplanowano na 30 maja 2026 roku, oferując podróżnym większą swobodę w planowaniu urlopu na Balearach.
Nowe, sezonowe połączenie PLL LOT na Majorkę ma za zadanie zwiększyć dostępność tej hiszpańskiej wyspy dla polskich turystów. Rejsy będą odbywały się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty. Wylot z Warszawy (LO447) zaplanowano na godzinę 11:35, natomiast powroty z Palma de Mallorca (LO448) startować będą o 15:50. Podróż nowoczesnym samolotem Boeing 737 MAX 8 potrwa 3 godziny i 10 minut.
Turkusowe zatoki, miękki piasek i krystalicznie czysta wody - Majorka
Majorka, często nazywana „Perłą Balearów”, to wyspa zachwycająca zróżnicowanymi krajobrazami. Oprócz turkusowych zatok, miękkiego piasku i krystalicznie czystej wody na plażach takich jak Es Trenc, Cala Mondragó czy Playa de Muro, wyspa oferuje bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe.
Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO góry Serra de Tramuntana są idealne dla miłośników trekkingu i kolarstwa, oferując spektakularne widoki. W głębi wyspy znajdują się pachnące gaje cytrusowe, a podziemia skrywają Jaskinie Drach z podziemnym Jeziorem Martel, gdzie odbywają się koncerty muzyki klasycznej.
Historia Majorki sięga czasów rzymskich i mauretańskich, co potwierdzają liczne zabytki, takie jak monumentalna katedra La Seu w Palma de Mallorca, zamek Bellver czy mauretańskie łaźnie Banys Àrabs. Wyspa zachowuje również ślady swojej burzliwej przeszłości związanej z najazdami piratów, widoczne w nadmorskich wieżach strażniczych.
Dla miłośników kultury, istotnym punktem jest Valldemossa, gdzie przez pewien czas mieszkał i komponował Fryderyk Chopin. Urokliwe, średniowieczne miasteczka oraz tradycyjne posiadłości wiejskie (fincias) dopełniają historyczny obraz wyspy.
Polskie Linie Lotnicze LOT zapewniają pasażerom udogodnienia, które mają podnieść komfort podróży wakacyjnej. Do standardu należy bagaż podręczny wliczony w cenę biletu oraz bezpłatny serwis napojów i przekąsek, nawet na krótkich trasach. Przewoźnik oferuje również posiłki na zamówienie oraz specjalne udogodnienia i atrakcje dla najmłodszych podróżnych.