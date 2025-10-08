Literatura będzie świętowała. Zbliża się Noc Księgarń

Na najbliższy piątek, 10 października specjalne atrakcje przygotowało 30 stołecznych księgarń. Noc Księgarń odbywa się po raz siódmy.



Podczas Nocy Księgarń warszawiacy będą mogli wziąć udział w spotkaniach autorskich, warsztatach literackich i wspólnym czytaniu. Nie zabraknie też specjalnych promocji na książki i wieczornego zwiedzania w wyjątkowej, kameralnej atmosferze.

Reklama Reklama

Noc Księgarń w Warszawie

Warszawskie księgarnie zaplanowały mnóstwo atrakcji, jak np. randki w ciemno z książką czy książkowe bingo. Przez całą noc dostępne będą kiermasze książek z atrakcyjnymi rabatami.

Księgarnia Korekty zaprasza na wieczór poświęcony literaturze tworzonej przez kobiety. W programie m.in. spotkanie z Zofią Stanecką i Agnieszką Karecką, autorkami książek dla dzieci i młodzieży. W Najlepszej Księgarni odbędzie się „Noc Debiutantów”, której gośćmi będą Maciej Wnuk, Patryk Zalaszewski i Marta Michalak. Bęc Księgarnia przygotowała warsztaty komiksowe z Gretą Samuel i loterię książkową. Odwiedzający w tę noc Księgarnię Dwie Siostry młodzi czytelnicy będą mogli spotkać się z Aleksandrą i Danielem Mizielińskimi.

Na uczestników wydarzenia czeka też wyjątkowy konkurs „Zostań Królową lub Królem Nocy Księgarń”, w którym przewidziano nagrody dla najbardziej zaangażowanych miłośników literatury. Spośród księgarń biorących udział w akcji organizator akcji wyłoni także „Top Księgarnię Nocy Księgarń 2025”.