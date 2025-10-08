10.9°C
Literatura będzie świętowała. Zbliża się Noc Księgarń

Publikacja: 08.10.2025 16:15

Przez całą noc dostępne będą kiermasze książek z atrakcyjnymi rabatami.

Księgarnia

Przez całą noc dostępne będą kiermasze książek z atrakcyjnymi rabatami.

Foto: Adobe Stock

rbi
Na najbliższy piątek, 10 października specjalne atrakcje przygotowało 30 stołecznych księgarń. Noc Księgarń odbywa się po raz siódmy.

Podczas Nocy Księgarń warszawiacy będą mogli wziąć udział w spotkaniach autorskich, warsztatach literackich i wspólnym czytaniu. Nie zabraknie też specjalnych promocji na książki i wieczornego zwiedzania w wyjątkowej, kameralnej atmosferze.

Noc Księgarń w Warszawie

Warszawskie księgarnie zaplanowały mnóstwo atrakcji, jak np. randki w ciemno z książką czy książkowe bingo. Przez całą noc dostępne będą kiermasze książek z atrakcyjnymi rabatami.

Księgarnia Korekty zaprasza na wieczór poświęcony literaturze tworzonej przez kobiety. W programie m.in. spotkanie z Zofią Stanecką i Agnieszką Karecką, autorkami książek dla dzieci i młodzieży. W Najlepszej Księgarni odbędzie się „Noc Debiutantów”, której gośćmi będą Maciej Wnuk, Patryk Zalaszewski i Marta Michalak. Bęc Księgarnia przygotowała warsztaty komiksowe z Gretą Samuel i loterię książkową. Odwiedzający w tę noc Księgarnię Dwie Siostry młodzi czytelnicy będą mogli spotkać się z Aleksandrą i Danielem Mizielińskimi.

Spośród nominowanych, w każdej kategorii Komisja Konkursowa wyłoni jedną laureatkę oraz jedną księga
książki
„Ulubiona Księgarnia Warszawy” bez głosowania warszawiaków

Na uczestników wydarzenia czeka też wyjątkowy konkurs „Zostań Królową lub Królem Nocy Księgarń”, w którym przewidziano nagrody dla najbardziej zaangażowanych miłośników literatury. Spośród księgarń biorących udział w akcji organizator akcji wyłoni także „Top Księgarnię Nocy Księgarń 2025”.

Halina Poświatowska, patronka Nocy Księgarń

Na patronkę tegorocznej edycji organizatorzy wybrali Halinę Poświatowską, jedną z najwybitniejszych polskich poetek, której twórczość wciąż inspiruje kolejne pokolenia czytelników.

Łączny budżet wszystkich wydarzeń, które odbędą się w księgarniach, wynosi 50 484 zł.
książka
Księgarnie zorganizują imprezy dla czytelników

Jak podkreśla urząd miasta, warszawskie księgarnie niezależne to nie tylko miejsca sprzedaży książek – to lokalne centra kultury, przestrzenie spotkań i rozmów, które budują więzi społeczne i kształtują kulturalną mapę miasta. Warszawa wspiera niezależne księgarnie i antykwariaty m.in. w ramach dorocznego konkursu „Ulubiona Księgarnia Warszawy”.

