Krople na wagę złota. Lipcowa zbiórka krwi na Ursynowie

W najbliższą sobotę, 26 lipca, każdy warszawiak może włączyć się do szlachetnej akcji ratowania życia. Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów organizuje kolejną zbiórkę krwi.



Krew dla Warszawy

Krew to bezcenny dar, a każda jej kropla może uratować czyjeś życie. W Polsce rocznie potrzebnych jest około miliona transfuzji, a tysiące chorych wciąż czeka na krew i osocze. Obecnie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zgłasza szczególne zapotrzebowanie na krew grupy 0 Rh-. Jak podkreślają organizatorzy zbiórki, podczas letnich miesięcy rośnie zapotrzebowanie na krew i jej składniki.

Jak zostać dawcą?

Kto może zostać dawcą? Każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Oddanie krwi to prosty gest, który ma ogromne znaczenie dla potrzebujących. Zbiórka odbędzie się w godzinach od 9:00 do 14:00 w sali 136 ursynowskiego urzędu przy alei KEN 61.

Co więcej, podczas sobotniej zbiórki będzie można również zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS Polska. To kolejna forma pomocy, która daje nadzieję osobom cierpiącym na nowotwory krwi i inne poważne schorzenia.

Terminy zbiórek

Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” działa od 2017 roku, zrzeszając już ponad 70 członków i regularnie organizuje takie akcje. Jeśli nie możesz pojawić się w tę sobotę, nic straconego. Znamy kolejne terminy sobotnich zbiórek krwi w Urzędzie Dzielnicy Ursynów: