Skarbówka opowie o systemie e-faktur. Szkolenia na całym Mazowszu

Krajowa Administracja Skarbowa organizuje na Mazowszu cykl letnich spotkań informacyjnych o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Mają one na celu wsparcie przedsiębiorców w przygotowaniach do obowiązkowego korzystania z elektronicznego fakturowania.



Spotkania odbywają się zarówno w formie online, jak i stacjonarnie w urzędach skarbowych województwa mazowieckiego, a udział w nich jest otwarty i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Spotkania informacyjne o systemie e-faktur

Podczas spotkań informacyjnych eksperci omawiają m.in. kwestie uwierzytelniania i autoryzacji w systemie, zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych oraz obsługę aplikacji KSeF. Spotkania odbywają się cyklicznie w czwartki online (24 lipca, 7 i 21 sierpnia, godz. 10-12) oraz w poniedziałki stacjonarnie w urzędach skarbowych (28 lipca, 11 i 25 sierpnia, godz. 10-12) m.in. w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo przy ul. Białobrzeskiej 53a.

Obowiązkowe wprowadzenie KSeF ma na celu usprawnienie procesów fakturowania, ograniczenie formalności i ułatwienie kontroli podatkowych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało również zmniejszenie kar za niedostosowanie się do wymogów systemu oraz wprowadzenie możliwości dodawania załączników do e-faktur, co ma pozytywnie wpłynąć na komfort prowadzenia działalności gospodarczej.

Spotkania są otwarte, dlatego nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji.