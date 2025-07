Zjechał do rowu i uciekł. W aucie policjanci znaleźli... jego dokumenty

Policjanci z Piaseczna zatrzymali 21-latka podejrzanego o to, że będąc pod wpływem alkoholu zjechał autem do rowu i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.



O sprawie informuje Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie w specjalnym komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej. Kierowca uciekł, ale zostawił telefon i dokumenty W sobotę 5 lipca do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na ulicy Nowej w Starej Iwicznej. Samochód marki Renault zjechał tam do przydrożnego rowu, a kierowca porzucił auto i pieszo uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci z piaseczyńskiej drogówki, którzy zostali od razu skierowani we wskazane miejsce, zastali tam porzucony samochód bez kierowcy. W aucie znaleźli jednak telefon oraz zgubione dokumenty. W związku z tym rozpoczęli poszukiwania kierowcy w terenie. Policjanci z Piaseczna zatrzymali 21-latka: Miał 2,5 promila alkoholu Już wkrótce na ulicy Strusiej w Piasecznie udało im się odnaleźć 21-letniego mężczyznę o wizerunku odpowiadającym temu z dokumentów znalezionych w porzuconym w rowie pojeździe. Mężczyzna przyznał się do kierowania autem. Okazało się również, w wyniku badania przeprowadzonego alkomatem, że 21-latek ma niemal 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Swoją ucieczkę z miejsca zdarzenia tłumaczył obawą o utratę prawa jazdy i pracy.