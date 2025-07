Klimat w Warszawie za około 60 lat może, przy najmniej optymistycznym scenariuszu, przypominać ten w okolicach włoskiej Bolonii Foto: Future Urban Climates

Natomiast przy zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych – jak przewiduje Future Urban Climates – warszawskie lata za niespełna 60 lat będą o 2,3 stopnia Celsjusza cieplejsze i o 1,6 proc. bardziej suche niż teraz. Jednocześnie zimy również będą o 2,3 stopni Celsjusza cieplejsze, jednak o 3 proc. bardziej wilgotne niż aktualnie. W związku z tym w 2080 roku warunki klimatyczne w stolicy najbardziej zbliżone będą do tych panujących obecnie w czeskiej miejscowości Prusanky leżącej w kraju południowomorawskim.

Przy bardziej optymistycznym scenariuszu klimat w Warszawie za około 60 lat może przypominać ten w czeskiej miejscowości Prusanky Foto: Future Urban Climates

Zmiany klimatu w Warszawie: Niski poziom wody w Wiśle oraz upały

Prognozowane przez amerykańskich naukowców zmiany klimatu w Warszawie nie powinny być zaskoczeniem. W mieście w ostatnich latach obserwuje się wyjątkowo niski poziom wody w Wiśle, który jest konsekwencją niewielkich opadów, suszy hydrologicznej oraz coraz częściej występujących upałów. 6 lipca tego roku padł rekord – poziom wody w Wiśle na stacji Warszawa-Bulwary wyniósł do 13 cm. To najniższy poziom zanotowany tu od początku pomiarów.

Coraz większym problemem stają się również upalne dni, w trakcie których temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Coraz więcej jest także tzw. „tropikalnych nocy” z temperaturami, które nie spadają poniżej 20 stopni Celsjusza.

Na problem zmian klimatu w stolicy zwraca uwagę wydany w 2019 roku dokument „Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050”. Określa on zagrożenia i ryzyka związane ze zmianami klimatu, takie jak ulewne deszcze, fale upałów, powodzie i susze. Proponuje również działania mające na celu zapobieganie i łagodzenie negatywnych skutków tych zjawisk.

Jak można przeczytać we wspomnianym dokumencie, „w okresie 1750 – 2013 średnia temperatura roczna w Warszawie wzrosła prawie o 2 stopnie Celsjusza, a jak wskazują opracowane na potrzeby niniejszego dokumentu dwa scenariusze zmiany klimatu, do końca wieku, w zależności od podjętych działań, może ona wzrosnąć od 3,5 stopni Celsjusza do 5 stopni Celsjusza. [...] W okresie lat 1981 – 2014 zaobserwowano wzrost w ciągu roku liczby gorących dni i tropikalnych nocy”.

W 2080 roku klimat w polskich miastach jak w Bułgarii i Serbii?

Aplikacja internetowa Future Urban Climates prognozuje również klimat dla wielu innych miejscowości w naszym kraju. Czego powinni spodziewać się mieszkańcy największy polskich miast?

Przy założeniu wysokiej emisji gazów cieplarnianych w 2080 roku klimat: