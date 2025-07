Układ urbanistyczny ulicy Wileńskiej wpisany do rejestru

Układ urbanistyczny ul. Wileńskiej, na odcinku od ul. Targowej do ul. Konopackiej został wpisany do rejestru zabytków. Decyzja konserwatora ma na celu zachowanie cennego przykładu tkanki miejskiej i jej zróżnicowanych nawarstwień historycznych, co oznacza szczególną ochronę prawną dla całego obszaru.



Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest znaczącym krokiem w ochronie dziedzictwa Pragi. Układ urbanistyczny ulicy Wileńskiej jest przykładem tkanki miejskiej Warszawy, której zasadnicza forma ukształtowała się na przełomie XIX i XX wieku, prezentując czytelne nawarstwienia historyczne. Objęcie ochroną obejmuje całą kompozycję przestrzenną ulicy – jej przebieg, zabudowę, a także elementy takie jak ciągi piesze czy zieleń. To działanie ma na celu zabezpieczenie unikalnego charakteru ulicy, a także jej znaczącej roli w historii Pragi. Reklama Dlaczego Wileńska zasługuje na ochronę? Uzasadnienie konserwatora Marcina Dawidowicza wskazuje na wiele wartości, które przesądziły o wpisie. Przedmiotowy układ urbanistyczny stanowi wartościowy przykład miejskiej zabudowy Warszawy, rozwijającej się w istotnym okresie historycznym. Obejmuje on parcelację typową dla zabudowy czynszowej wznoszonej pod koniec XIX wieku, widoczną w pierzei północnej. Równie ważne są podziały funkcjonalne powiązane z rozwojem kolei. Zaliczamy do nich reprezentacyjne budynki z lat 20. XX wieku, takie jak gmach Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych czy willa naczelnika, a także modernistyczna zabudowa mieszkaniowa z końca lat 30. XX wieku, czyli zespół domów dla pracowników kolejowych. Całość została uzupełniona po wojnie, jednak z zachowaniem odpowiedniej skali i charakteru. Perspektywa ulicy Wileńskiej z widocznymi budynkami mieszkalnymi Foto: WUOZ w Warszawie Zabudowa ulicy Wileńskiej, na odcinku od ulicy Targowej do ulicy Konopackiej, wiernie odzwierciedla etapy rozwoju jej układu urbanistycznego, będąc podporządkowana historycznym podziałom parcelacyjnym i funkcjonalnym terenów kolejowych. Co istotne, zabudowa w dużej mierze przetrwała zniszczenia II Wojny Światowej oraz prace modernizacyjne prowadzone w późniejszych dziesięcioleciach. Zachował się czytelny, prosty przebieg ulicy, z ciągami pieszymi wzdłuż elewacji budynków, zielenią między jezdnią a chodnikiem oraz widocznymi wjazdami na posesje. Jest to wyjątkowy w skali dzielnicy i miasta przykład kształtowania tkanki miejskiej, dokumentujący reprezentacyjny charakter rejonu dawnego dworca Kolei Warszawsko-Petersburskiej. Zachowane elementy wystroju elewacji kamienic mieszkalnych, budynków kolejowych, detalu architektonicznego czy stolarki okiennej i drzwiowej wpływają na odbiór układu urbanistycznego.