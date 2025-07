Egzotyczni goście w Kampinosie. Jeżozwierz i wietnamskie świnki uciekinierzy

Dodatkowo, egzotyczne gatunki mogą niszczyć rodzimą roślinność, a także nory czy gniazda innych zwierząt, co negatywnie wpływa na cały ekosystem parku. Istnieje również ryzyko przenoszenia chorób na dzikie zwierzęta, co jest szczególnie niebezpieczne dla populacji dzików. W dłuższej perspektywie, jeśli te zwierzęta zaczną się rozmnażać, mogą stworzyć populację, której trudno będzie się pozbyć, prowadząc do trwałego zakłócenia równowagi przyrodniczej.

Jeżozwierz w Kampinosie: ucieczka z hodowli?

Niedawno w okolicy odnotowano również obecność jeżozwierza, co jest kolejnym zaskakującym faktem. Ten egzotyczny ssak, który prawdopodobnie uciekł z prywatnej hodowli, również nie należy do naszej rodzimej przyrody i absolutnie nie powinien przebywać na wolności. Choć jeżozwierz może wydawać się niegroźny, jego obecność może zagrażać innym zwierzętom, a sam ssak z pewnością będzie cierpieć z powodu nieodpowiedniego dla niego klimatu i braku właściwego pokarmu.

Obecność wietnamskich świnek i innych egzotycznych zwierząt na wolności stwarza szereg poważnych problemów dla środowiska.

Jak reagować na obce zwierzęta w parku narodowym?

Działania wszystkich odwiedzających są kluczowe dla ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego przed negatywnymi skutkami obecności obcych gatunków. Przede wszystkim, absolutnie nie należy dokarmiać obcych zwierząt, gdyż szkodzi to zarówno im, jak i naturalnemu środowisku. Ważne jest również zachowanie dystansu – nie należy próbować ich łapać ani dotykać, ponieważ mogą się bronić, być chore lub agresywne. Wszelkie nietypowe obserwacje, takie jak obecność wspomnianych zwierząt, należy niezwłocznie zgłaszać do Kampinoskiego Parku Narodowego.

Kampinoski Park Narodowy to cenny dom dla dzikiej, rodzimej przyrody. Władze parku wyrażają wdzięczność wszystkim, którzy pomagają chronić Puszczę przed tym, co obce i nieodpowiedzialnie wypuszczone na wolność.