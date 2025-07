„To nie są te same sarny”. Jak reagować na zwierzęta w okresie godowym?

W lipcu na polach, łąkach i w lasach rozbrzmiewają szczeknięcia i nawoływania – to czas rui u saren, jednego z najmniejszych i najliczniejszych jeleniowatych w Polsce – informuje Urząd Dzielnicy Bemowo.



Lipiec to dla saren okres godowy. Odróżnia je to od innych jeleniowatych, u których przypada on na pełnię lata. Samce, zwane kozłami, w tym czasie intensywnie krążą za samicami, przeganiają konkurentów, nawołują i szczekają. Mogą biec za kozą nawet przez godzinę, ignorując przeszkody, ludzi i własne zmęczenie.

– To nie są te same sarny, które zimą czujnie obserwują wszystko dookoła. Latem wszystko się zmienia – wyjaśnia Wacław Matysek z Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ).

Okres godowy u sarny

Właśnie latem najłatwiej sarny usłyszeć i zobaczyć, ponieważ kozły stają się odważne, zbliżają się do ludzi i wybiegają na otwarte przestrzenie. Choć obserwacja saren w okresie rui może być fascynująca, należy zachować ostrożność. Spacerowicze, zachwyceni bliskością zwierząt, często próbują podejść, aby zrobić zdjęcie lub pokazać je dzieciom.

– Dla wielu to fascynujące, że mogą podejść na kilka metrów. Ale kozioł w stresie nie zawsze ucieka. Czasem atakuje. Jego parostki potrafią rozciąć skórę jak nóż – ostrzega Matysek.