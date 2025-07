Od 12 lipca w Warszawie i kilku okolicznych miejscowościach obowiązują wyższe ceny za wodę i ścieki. Nowa stawka to 14,90 zł (było 13,72 zł). W przypadku przeciętnej, trzyosobowej rodziny daje to podwyżkę w wysokości prawie 14 zł miesięcznie i ponad 163 zł w skali roku.



Wyższe stawki za wodę i odbiór ścieków to efekt wprowadzenia przez warszawski MPWiK nowej taryfy opłat, obowiązującej od 12 lipca 2024 r. przez kolejne trzy lata (do lipca 2027 r.). Zakłada ona wprowadzenie tzw. podwyżek kroczących. Oznacza to, że w każdym kolejnym roku stawki za wodę i ścieki są nieco wyższe.

W lipcu 2024 r. warszawski MPWiK informował: „Zgodnie z nową, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Taryfą, od 12 lipca 2024 r. mieszkańcy Warszawy i okolic zapłacą:

w pierwszym roku jej obowiązywania: 5,43 zł/m sześc. wody i 8,29 zł/m sześc. ścieków – łącznie 13,72 zł;

w drugim roku jej obowiązywania: 5,90 zł/m sześc. wody i 9,00 zł/m sześc. ścieków – łącznie 14,90 zł;

w trzecim roku jej obowiązywania – 6,35 zł/m sześc. wody i 9,68 zł/m sześc. ścieków – łącznie 16,03 zł.”

Stawki za wodę i odbiór ścieków w Warszawie i okolicach od 12 lipca 2025

Oznacza to, że od 12 lipca 2025 r. do 11 lipca 2026 r. podstawowa stawka obowiązująca mieszkańców Warszawy i okolic to 5,90 zł/m sześc. wody i 9,00 zł/m sześc. ścieków – łącznie 14,90 zł. Przy założeniu średniego miesięcznego zużycia na poziomie 3,85 m sześc. na osobę (wartość podawana przez MPWiK), od 12 lipca 2025 r.: