„Nie chcemy żyć jak w klatce”. Bloki w miejsce zieleni i parkingu. Mieszkańcy Powiśla protestują

W sercu warszawskiego Powiśla, na osiedlu przy ulicy Czerniakowskiej 201-203, narasta konflikt o przestrzeń i jakość życia. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Torwar” planuje wzniesienie 6-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego na działce nr 53/14, usytuowanej bezpośrednio pomiędzy istniejącymi już blokami przy ulicy Czerniakowskiej 201, 201A, 203 i 203A. Ta decyzja wywołała falę oburzenia wśród okolicznych mieszkańców, którzy określają projekt mianem „patodeweloperki”.

Obawy mieszkańców: Utrata przestrzeni i komfortu

Główne zastrzeżenia mieszkańców dotyczą szeregu negatywnych konsekwencji, jakie ma przynieść nowa inwestycja. Obawiają się znacznego zagęszczenia zabudowy, co doprowadzi do utraty cennej przestrzeni do życia oraz zieleni. Planowana budowa ma spowodować wycięcie kilkudziesięciu dorosłych drzew na osiedlowym parkingu, co budzi sprzeciw ze względu na utratę bioróżnorodności i terenów rekreacyjnych.

Kolejnym palącym problemem jest utrata miejsc parkingowych, co dotkliwie uderzy w codzienne funkcjonowanie mieszkańców, zwłaszcza seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z wózkami, dla których dostępność miejsc postojowych jest najistotniejsza. Mieszkańcy obawiają się również wieloletniego hałasu, kurzu i wibracji związanych z pracami budowlanymi, co znacząco obniży komfort ich życia. Ponadto, nowy budynek ma zasłonić światło dzienne, prowadząc do zacienienia mieszkań, pogarszając warunki życia i obniżając wartość nieruchomości.

Ryzyko podtopień i zagrożenie dla bezpieczeństwa

Szczególne zaniepokojenie budzi fakt, że inwestycja ma powstać na terenie podsiąkającym, gdzie już dziś mieszkańcy borykają się z problemami zalewania piwnic. Istnieje realna obawa, że nowy budynek pogłębi te problemy z wodami gruntowymi. Mieszkańcy podnoszą również kwestię bezpieczeństwa, wskazując, że zagęszczenie zabudowy i potencjalne utrudnienia w dostępie mogą uniemożliwić karetce czy straży pożarnej dotarcie na czas w razie nagłej potrzeby.