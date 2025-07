Do podziału 30 mln zł. Rusza 6. edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Do tegorocznej 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zgłoszono rekordową liczbę 492 pomysłów, z czego do głosowania zakwalifikowano 362.



Budżet obywatelski zakłada, że to mieszkańcy decydują na co zostanie wydana określona w ustawie część budżetu samorządu.

30 milionów złotych w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

W tym roku na Mazowszu jest do podziału 30 mln złotych. W puli ogólnowojewódzkiej pozytywnie oceniono i dopuszczono do głosowania 60 projektów. Kwota zarezerwowana na tę pulę wynosi 6 mln zł, a na wszystkie pule podregionalne to 24 mln zł.

W pierwszej części tegorocznej edycji BOM mieszkańcy zgłosili projekty do realizacji, a teraz w drugiej, odbywa się głosowanie. Dofinansowanie otrzymają projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, a ich koszt zmieści się w puli przeznaczonej na dany podregion. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

– Zachęcam do aktywnego udziału w głosowaniu! Dzięki waszym głosom nasz region realnie się zmienia. W ramach budżetu obywatelskiego kupiliśmy już 27 ambulansów, wybudowaliśmy nowe trasy rowerowe, a biblioteki i szpitale mazowieckie zyskały nowoczesny sprzęt – wymienia marszałek Adam Struzik.