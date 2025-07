Mieszkańcy wybrali imię dla małej wikunii. Dobiega końca plebiscyt warszawskiego zoo

Cenna wełna i symbol Peru – fascynujące wikunie

Wikunie to roślinożerne ssaki parzystokopytne, wywodzące się z wysokogórskich Andów, gdzie żyją dziko. Są uważane za protoplastów alpak. To gatunek objęty ścisłą ochroną – w latach 60. XX wieku ich populacja spadła drastycznie, ale dzięki intensywnym działaniom ochronnym udało się ją odrodzić. Wikunie słyną z niezwykle cennej wełny, pozyskiwanej zaledwie raz na dwa lata. Jest ona wyjątkowo miękka, lekka i termoaktywna, a jej wartość rynkowa jest oszałamiająca – kilogram może kosztować nawet 500 dolarów, a płaszcze z niej wykonane osiągają ceny do 100 tysięcy euro. Co ciekawe, wikunia jest także narodowym symbolem Peru i widnieje w godle tego kraju. Ich organizmy są doskonale przystosowane do życia na dużych wysokościach; ich serca są o połowę większe niż u innych ssaków podobnej wielkości, co zapewnia im efektywne funkcjonowanie w trudnych warunkach andyjskich.