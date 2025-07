Tramwaj na Zieloną Białołękę najszybciej w 2035 roku? Planowane koszty rosną

Finansowanie KPO pod presją czasu

Potwierdzono, że środki na realizację projektu mają pochodzić z pożyczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Tutaj jednak pojawia się poważne wyzwanie – goniące terminy. Fundusze z KPO muszą zostać wydane do 2030 roku. Wobec perspektywy zakończenia budowy dopiero w 2035 roku, rysuje się realne ryzyko, że część dofinansowania nie zostanie wykorzystana w terminie, co mogłoby zagrozić płynności finansowej projektu.

Trzy warianty trasy i troska o środowisko

Podczas Komisji ujawniono również, że wciąż rozważane są trzy warianty przebiegu trasy tramwajowej. Różnią się one szczegółami dotyczącymi układu torowiska oraz ewentualnej obecności buspasa. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, a jej podjęcie będzie miało wpływ zarówno na kształt inwestycji, jak i jej koszty.

Istotnym aspektem pozostaje wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Podkreślono potrzebę ciągłego monitorowania projektu w celu minimalizowania ingerencji w Las Bródnowski, który stanowi cenną oazę zieleni dla mieszkańców.

Czas przejazdu z pętli przy ul. Zaułek do stacji metra przy Kondratowicza wyniesie 15 minut Foto: mat. pras.

Brak konsultacji społecznych budzi wątpliwości

Zgodnie z przedstawionymi informacjami, nie zaplanowano konsultacji społecznych w sprawie inwestycji. Ten fakt może budzić obawy wśród mieszkańców i organizacji społecznych, pozbawiając ich możliwości wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag na istotnym etapie przygotowań.

Korzyści mimo wyzwań

Mimo piętrzących się wyzwań, istota i znaczenie tramwaju dla Zielonej Białołęki pozostają niezmienne. Połączenie to ma zapewnić mieszkańcom szybki i sprawny dojazd do stacji metra Kondratowicza oraz dalej do centrum miasta, znacząco odciążając ruch samochodowy. Potencjał tramwaju do przewozu pasażerów jest nieporównywalny z autobusami – może on transportować nawet 12 tys. osób na godzinę, w przeciwieństwie do ok. 1 500 w przypadku komunikacji autobusowej.

„Trzeba monitorować, by projekt powodował możliwie najmniejszą ingerencję w Las Bródnowski” – alarmuje radny Rafał Suchocki. Foto: mat. pras.

Przedstawione informacje z Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Targówek jasno pokazują, że inwestycja w tramwaj na Zieloną Białołękę wchodzi w nową fazę, pełną nieprzewidzianych wcześniej komplikacji. Decyzje podejmowane w najbliższych miesiącach będą miały fundamentalne znaczenie dla przyszłości tego przedsięwzięcia i komfortu życia mieszkańców północno-wschodniej Warszawy.

Jak władze miasta poradzą sobie z rozbieżnością terminów KPO i budowy, oraz czy zdecydują się na dialog z mieszkańcami? Czas pokaże.