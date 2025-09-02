27.9°C
1008.5 hPa
Życie Warszawy

Dla tych, co chcą poprowadzić autobus. Dzień Otwarty w Zajezdni R-1 „Woronicza”

Publikacja: 02.09.2025 15:15

Podczas spotkania odwiedzający będą mieli okazję poznać warunki zatrudnienia, szczegóły pracy kierow

Podczas spotkania odwiedzający będą mieli okazję poznać warunki zatrudnienia, szczegóły pracy kierowcy autobusu oraz zwiedzić zajezdnię autobusową

Foto: MZA Warszawa

rbi
Miejskie Zakłady Autobusowe zapraszają zainteresowanych pracą kierowcy autobusów na Dzień Otwarty, który odbędzie się 3 września (środa) w zajezdni R-1 przy ul. Woronicza 29. Wydarzenie skierowane jest zarówno do osób posiadających prawo jazdy kat. D, jak i tych, które chcą zdobyć uprawnienia do prowadzenia autobusu.

Program Dnia Otwartego przewiduje dwie sesje: o godz. 9 organizatorzy zapraszają osoby planujące zdobycie uprawnień na prawo jazdy kat. D i chętne dołączenia do zespołu MZA, natomiast o godz. 10 – osoby, które już posiadają uprawnienia.

Jak pracuje kierowca autobusu?

Podczas spotkania odwiedzający będą mieli okazję poznać warunki zatrudnienia, szczegóły pracy kierowcy autobusu oraz zwiedzić zajezdnię autobusową. Przedstawione zostaną także informacje dotyczące procesu szkolenia i zdobywania uprawnień w Ośrodku Szkolenia Kierowców MZA – instytucji działającej nieprzerwanie od 1964 roku i kształcącej kierowców dla stołecznej komunikacji miejskiej.

Polecane
Tramwaje Warszawskie tak jak MZA rekrutują nowych pracowników
komunikacja
Praca w warszawskim transporcie. Ile zarabiają kierowca i motorniczy

Pracownicy MZA będą zachęcali do podjęcia pracy w tej firmie. Jak podkreślają, spółka oferuje możliwość wyboru formy współpracy – zarówno umowę o pracę, jak i umowę zlecenie, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań kandydatów. Co ważne, kurs prawa jazdy kat. D można zdobyć z dofinansowaniem, a koszt szkolenia zaczyna się od 115 złotych.

Zapisy na Dzień Otwarty w Zajezdni R-1 „Woronicza”

Zapisy na Dzień Otwarty są obowiązkowe, dlatego zainteresowani mogą rezerwować miejsca, dzwoniąc pod numer 22 568 77 65.

Reklama
Reklama
Polecane
Osobom, które marzą o pracy kierowcy, ale nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, Ośrodek Szkolenia
kadry
MZA szukają kierowców. Wzrosła proponowana stawka

Podobne akcje są organizowane też w innych zajezdniach w Warszawie. Na przykład 23 lipca odbył się Dzień Otwarty w zajezdni R-2 „Kleszczowa”. Tam również uczestnicy mogli dowiedzieć się o pracy kierowcy, poznać warunki zatrudnienia i zwiedzić zajezdnię autobusową. Wydarzenie było skierowane do osób chcących zdobyć prawo jazdy kat. D oraz tych, które już posiadają uprawnienia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wizualizacja drogi ekspresowej S10
drogi

Krok do lepszego połączenia Warszawy ze Szczecinem

Celem kampanii jest budowanie świadomości i dobrych nawyków w komunikacji miejskiej
komunikacyjny savoir-vivre

Nauczą Warszawiaków kulturalniej jeździć autobusem?

Budowa rozpocznie się najszybciej po 2030 roku
transport

Tramwaje projektują trasę z Woli do Dworca Zachodniego

Obowodnica Lipska ma łącznie 6 km
drogi

Program budowy 100 obwodnic. Na Mazowszu pierwsza gotowa

Zainstalowano już sygnalizację dla tramwajów skręcających w Niepodległości i jadących dalej prosto R
remont na torach

Tramwaje wróciły na Mokotów

Realizacja projektu będzie wymagała zaangażowania co najmniej dwóch budżetów
przebudowa

Zgoda buduje, czyli Bodycha doczeka się remontu

Po wakacjach komunikacja miejska wraca do standardowego funkcjonowania
transport po wakacjach

Rewolucja w komunikacji miejskiej. Remonty i szkolne zmiany

Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za kompleksową koordynację działań różnych jednostek organizac
transport

Nowy komitet sterujący w ratuszu. Ułatwi budowę metra w mieście?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama