Dla tych, co chcą poprowadzić autobus. Dzień Otwarty w Zajezdni R-1 „Woronicza”

Program Dnia Otwartego przewiduje dwie sesje: o godz. 9 organizatorzy zapraszają osoby planujące zdobycie uprawnień na prawo jazdy kat. D i chętne dołączenia do zespołu MZA, natomiast o godz. 10 – osoby, które już posiadają uprawnienia.
Podczas spotkania odwiedzający będą mieli okazję poznać warunki zatrudnienia, szczegóły pracy kierowcy autobusu oraz zwiedzić zajezdnię autobusową. Przedstawione zostaną także informacje dotyczące procesu szkolenia i zdobywania uprawnień w Ośrodku Szkolenia Kierowców MZA – instytucji działającej nieprzerwanie od 1964 roku i kształcącej kierowców dla stołecznej komunikacji miejskiej.
Pracownicy MZA będą zachęcali do podjęcia pracy w tej firmie. Jak podkreślają, spółka oferuje możliwość wyboru formy współpracy – zarówno umowę o pracę, jak i umowę zlecenie, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań kandydatów. Co ważne, kurs prawa jazdy kat. D można zdobyć z dofinansowaniem, a koszt szkolenia zaczyna się od 115 złotych.
Zapisy na Dzień Otwarty są obowiązkowe, dlatego zainteresowani mogą rezerwować miejsca, dzwoniąc pod numer 22 568 77 65.
Podobne akcje są organizowane też w innych zajezdniach w Warszawie. Na przykład 23 lipca odbył się Dzień Otwarty w zajezdni R-2 „Kleszczowa”. Tam również uczestnicy mogli dowiedzieć się o pracy kierowcy, poznać warunki zatrudnienia i zwiedzić zajezdnię autobusową. Wydarzenie było skierowane do osób chcących zdobyć prawo jazdy kat. D oraz tych, które już posiadają uprawnienia.