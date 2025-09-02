Dla tych, co chcą poprowadzić autobus. Dzień Otwarty w Zajezdni R-1 „Woronicza”

Miejskie Zakłady Autobusowe zapraszają zainteresowanych pracą kierowcy autobusów na Dzień Otwarty, który odbędzie się 3 września (środa) w zajezdni R-1 przy ul. Woronicza 29. Wydarzenie skierowane jest zarówno do osób posiadających prawo jazdy kat. D, jak i tych, które chcą zdobyć uprawnienia do prowadzenia autobusu.



Program Dnia Otwartego przewiduje dwie sesje: o godz. 9 organizatorzy zapraszają osoby planujące zdobycie uprawnień na prawo jazdy kat. D i chętne dołączenia do zespołu MZA, natomiast o godz. 10 – osoby, które już posiadają uprawnienia.

Jak pracuje kierowca autobusu?

Podczas spotkania odwiedzający będą mieli okazję poznać warunki zatrudnienia, szczegóły pracy kierowcy autobusu oraz zwiedzić zajezdnię autobusową. Przedstawione zostaną także informacje dotyczące procesu szkolenia i zdobywania uprawnień w Ośrodku Szkolenia Kierowców MZA – instytucji działającej nieprzerwanie od 1964 roku i kształcącej kierowców dla stołecznej komunikacji miejskiej.

Pracownicy MZA będą zachęcali do podjęcia pracy w tej firmie. Jak podkreślają, spółka oferuje możliwość wyboru formy współpracy – zarówno umowę o pracę, jak i umowę zlecenie, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań kandydatów. Co ważne, kurs prawa jazdy kat. D można zdobyć z dofinansowaniem, a koszt szkolenia zaczyna się od 115 złotych.

Zapisy na Dzień Otwarty w Zajezdni R-1 „Woronicza”

Zapisy na Dzień Otwarty są obowiązkowe, dlatego zainteresowani mogą rezerwować miejsca, dzwoniąc pod numer 22 568 77 65.