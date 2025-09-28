Trwająca przebudowa kluczowego skrzyżowania ulic Wólczyńskiej i Nocznickiego na Bielanach wchodzi w kolejny, intensywny etap, który wymusi na kierowcach i pasażerach komunikacji miejskiej czasową zmianę planów.



Drogowcy pracują nad montażem nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wólczyńskiej i Nocznickiego oraz przebudową przejść dla pieszych, a także wyznaczą dodatkowy pas do skrętu w prawo w ulicę Nocznickiego, co ma poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Dwie nocne z ruchem wahadłowym

Najważniejsze utrudnienia pojawią się podczas dwóch najbliższych nocy – z wtorku na środę (30 września na 1 października) oraz ze środy na czwartek (1 na 2 października). W godzinach od 20:00 do 5:00 rano jezdnia ulicy Wólczyńskiej prowadząca w kierunku Nocznickiego zostanie zwężona. Na tym odcinku, pomiędzy wjazdem do budynku przy Wólczyńskiej 61 a samym skrzyżowaniem, wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, kierowany ręcznie przez uprawnionych pracowników.

Dla kierowców oznacza to, że w trakcie nocnych robót przejazd ulicą Wólczyńską będzie możliwy wyłącznie na wprost. Co kluczowe, w tym czasie nie będzie można skręcić w Nocznickiego z Wólczyńskiej. Jednocześnie, pojazdy nadjeżdżające ulicą Nocznickiego od strony Młocin, będą miały możliwość skrętu jedynie w prawo, w kierunku ulicy Arkuszowej.

Zmiany w kursowaniu komunikacji

Utrudnienia dotkną również transport publiczny. Z powodu prac zmianie ulegnie trasa linii nocnej N41. Autobusy jadące w stronę pętli Młociny-UKSW zostaną poprowadzone objazdem: z ulicy Wólczyńskiej skręcą w Sokratesa, a następnie ulicą Przy Agorze dojadą do swojej stałej trasy. Zarząd Dróg Miejskich apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, baczne obserwowanie tymczasowego oznakowania oraz wcześniejsze planowanie podróży.