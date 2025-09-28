Ostatni rejs „Legii” z Gdyni. Legendarny jacht Kuklińskiego trafił do muzeum w podwarszawskich Otrębusach

Legendarny jacht „Legia”, który odegrał kluczową rolę w życiu Ryszarda Kuklińskiego, rozpoczyna nowy rozdział swojej historii. Po latach tułaczki i problemach z renowacją, historyczna jednostka znalazła swój „ostatni port” w Muzeum Motoryzacji i Techniki w podwarszawskich Otrębusach, gdzie zostanie odrestaurowana i udostępniona publiczności.



Jacht „Legia” to nie tylko piękny przykład polskiego budownictwa okrętowego, ale przede wszystkim milczący świadek historii. Został zbudowany w 1968 roku w Gdańskiej Stoczni Jachtowej „Stogi” jako dwumasztowy, pełnomorski jacht balastowy typu WER. Jego kadłub, misternie wykonany z mahoniu i osadzony na dębowym szkielecie, stanowił dumę Sekcji Żeglarskiej Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” w Warszawie. W 1971 roku jacht trafił w ręce nowo powstałego Jacht Klubu „Atol”, którego sternikiem, a następnie komandorem, został sam pułkownik Ryszard Kukliński.

Pułkownik Ryszard Kukliński na pokładzie „Legii” w latatch 70. Foto: Muzeum Zimnej Wojny

Najważniejszy rejs w historii

Okres, w którym „Legia” była prowadzona przez Kuklińskiego, okazał się przełomowy dla jej historii. Oficjalnie jacht służył do rejsów turystycznych i szkoleniowych, jednak często był wykorzystywany do celów wywiadowczych. Pływając po Bałtyku i Morzu Północnym, Kukliński i jego oficerowie zbierali informacje o infrastrukturze i ruchu morskim w krajach NATO.

Kluczowy moment w historii Zimnej Wojny rozegrał się na pokładzie „Legii” w sierpniu 1972 roku. Podczas postoju w niemieckim porcie Wilhelmshaven, Ryszard Kukliński podjął brzemienną w skutkach decyzję – wysłał list do ambasady USA w Bonn, nawiązując kontakt z amerykańskim wywiadem. Od tej chwili „Legia” stała się narzędziem jego tajnej misji, służąc kilkukrotnie do potajemnych spotkań z agentami CIA.