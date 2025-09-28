„Tani Dom Własny” wpisany do rejestru

Budynki z przeznaczeniem na sprzedaż, wykonywane były na zlecenie instytucji państwowych i firm prywatnych.
Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków chroni jedyne zachowane świadectwo słynnej wystawy „Tani Dom Własny” z 1932 roku, która propagowała tanie budownictwo jednorodzinne w Polsce międzywojennej.
Dom przy ulicy Cegłowskiej 35, wzniesiony na zlecenie Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych, wyróżnia się jako ostatni ocalały z 21 pokazowych obiektów wystawy „Tani Dom Własny”. Wystawa, zorganizowana na Bielanach w 1932 roku z inicjatywy działacza spółdzielczego Todora Toeplitza oraz Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej, miała na celu promowanie dostępnego, niewielkiego budownictwa jednorodzinnego dla klasy średniej, często budowanego z wykorzystaniem tanich materiałów i elementów prefabrykowanych (głównie drewna).
Konserwator Zabytków podkreśla, że projekt architekta Jana Zabłockiego stanowi nowoczesną interpretację tradycyjnych wzorów, jednocześnie cechując się funkcjonalnością i dobrym rozplanowaniem przestrzeni. Wpis do rejestru zabezpiecza ten obiekt jako:
Lokalizacja, na której kiedyś znajdowały się domy wystawowe, jest dziś zabudowana przez obiekty Spółdzielni „Związkowiec” i współczesne domy, co tylko wzmacnia wartość historyczną i architektoniczną domu przy Cegłowskiej 35.