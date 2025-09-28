„Tani Dom Własny” wpisany do rejestru

Unikatowy drewniany dom przy ul. Cegłowskiej 35 w Warszawie, zaprojektowany przez Jana Zabłockiego, został wpisany do rejestru zabytków.



Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków chroni jedyne zachowane świadectwo słynnej wystawy „Tani Dom Własny” z 1932 roku, która propagowała tanie budownictwo jednorodzinne w Polsce międzywojennej.

Ostatni świadek wystawy z 1932 roku

Dom przy ulicy Cegłowskiej 35, wzniesiony na zlecenie Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych, wyróżnia się jako ostatni ocalały z 21 pokazowych obiektów wystawy „Tani Dom Własny”. Wystawa, zorganizowana na Bielanach w 1932 roku z inicjatywy działacza spółdzielczego Todora Toeplitza oraz Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej, miała na celu promowanie dostępnego, niewielkiego budownictwa jednorodzinnego dla klasy średniej, często budowanego z wykorzystaniem tanich materiałów i elementów prefabrykowanych (głównie drewna).

Prądy przedwojennego budownictwa

Konserwator Zabytków podkreśla, że projekt architekta Jana Zabłockiego stanowi nowoczesną interpretację tradycyjnych wzorów, jednocześnie cechując się funkcjonalnością i dobrym rozplanowaniem przestrzeni. Wpis do rejestru zabezpiecza ten obiekt jako: