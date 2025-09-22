Przetarg na prowadzenie PSZOK-u w Piasecznie. Będą też nowe punkty zbiórki odpadów?

W ramach zlecenia z wolnej ręki zostanie wybrane jedno z tych zadań. Jego wartość określono na prawie 1,5 mln zł netto.

Jak w tej chwili funkcjonują punkty zbiórki odpadów w gminie Piasecznie?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piasecznie działa przy ul. Technicznej 6. Oprócz tego od marca 2023 r. na terenie gminy działają dwa punkty mobilne – w Jazgarzewie i Złotokłosie. Prowadzeniem całości zajmuje się spółka komunalna - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno należące w całości do gminy Piaseczno. Od sierpnia 2025 do końca listopada 2025 firma realizuje swoje zadania na podstawie umowy podpisanej w ramach zamówienia z wolnej ręki. Wartość umowy to prawie 800 tys. zł.

Piaseczno się na to z uwagi na szybsze niż zakładano zakończenie wcześniejszy umowy i konieczność przeprowadzenia przetargu. Aby zachować ciągłość w odbiorze odpadów – Piaseczno podpisało umowę z wolnej ręki.

Punkt Rzeczy Używanych w PSZOK w Piasecznie

Przy piaseczyńskim PSZOK-u funkcjonuje Punkt Rzeczy Używanych. Mieszkańcy miasta i gminy mogą zostawiać w nim sprawne, nadające się do użytku przedmioty pochodzące z gospodarstw domowych (zabawki, meble, ubrania, sprzęt domowy, książki itp.). Każdy chętny może te przedmioty bezpłatnie zabrać i ponownie wykorzystać. Punkt jest czynny w godzinach pracy PSZOK: od poniedziałku do piątku w godz. 9-18 oraz w soboty w godz. 9-17.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że władze Piaseczna chcą, żeby po podpisaniu nowej umowy na prowadzenie PSZOK-u itd. tego typu punkt nadal istniał – jego prowadzenie jest jednym z kryteriów oceny ofert (20 pkt). Oprócz tego w przetargu brana będzie po uwagę cena (60 pkt) oraz zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych, innych defaworyzowanych (20 pkt).