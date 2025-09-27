Testy syren alarmowych w Warszawie. To nie jest realne zagrożenie, nie ma powodu do paniki

Mieszkańcy Warszawy mogą być zaskoczeni dźwiękiem syren alarmowych w najbliższych dniach. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że od 29 września do 3 października 2025 roku na terenie stolicy przeprowadzane będą testy zmodernizowanego systemu ostrzegania. Sygnały te nie oznaczają realnego zagrożenia, a są jedynie elementem rutynowych działań technicznych.



Mazowiecki Urząd Wojewódzki realizuje obecnie proces odbioru zmodernizowanych syren alarmowych, wchodzących w skład Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności Wojewody Mazowieckiego (SAOL). W ramach tych prac konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych testów, które mają na celu zweryfikowanie poprawności działania całego systemu.

W związku z tym, mieszkańcy stolicy mogą usłyszeć w najbliższych dniach syreny alarmowe, w krótkich, kilkunastosekundowych cyklach. Celem tych działań jest sprawdzenie i weryfikacja Punktów Alarmowych oraz upewnienie się, że system jest w pełni sprawny i gotowy do użycia w przypadku faktycznego zagrożenia.

Dlaczego testy są konieczne?

Działania te są niezbędne do zapewnienia, że system ostrzegania ludności działa bez zarzutu. Odbiór techniczny to kluczowy etap po zakończeniu prac modernizacyjnych. Jak podaje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, krótkotrwałe włączenia syren, trwające kilkanaście sekund, służą sprawdzeniu poprawności ich działania. Sygnały te nie będą mieć charakteru ciągłego ani powtarzalnego, typowego dla faktycznych alarmów, a będą jedynie krótkimi, przerywanymi dźwiękami.

Do kiedy potrwają testy systemu ostrzegania?

Zgodnie z komunikatem, testy syren będą prowadzone na terenie całej Warszawy. Odbiór techniczny ma potrwać przez pięć dni, od najbliższego poniedziałku 29 września do piątku 3 października. Sygnały mogą być słyszalne od godziny 8 do godzin popołudniowych. Warto podkreślić, że działania te są niezbędne do zapewnienia, że system ostrzegania ludności działa bez zarzutu. Urząd Wojewódzki zaznacza również, że syreny będą testowane również poza stolicą, np. w powiecie sokołowskim, co podkreśla szeroki zakres prowadzonych prac.