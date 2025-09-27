Testy syren alarmowych w Warszawie. To nie jest realne zagrożenie, nie ma powodu do paniki

W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy będą słyszeć syreny alarmowe - to tylko test systemu
Mazowiecki Urząd Wojewódzki realizuje obecnie proces odbioru zmodernizowanych syren alarmowych, wchodzących w skład Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności Wojewody Mazowieckiego (SAOL). W ramach tych prac konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych testów, które mają na celu zweryfikowanie poprawności działania całego systemu.
W związku z tym, mieszkańcy stolicy mogą usłyszeć w najbliższych dniach syreny alarmowe, w krótkich, kilkunastosekundowych cyklach. Celem tych działań jest sprawdzenie i weryfikacja Punktów Alarmowych oraz upewnienie się, że system jest w pełni sprawny i gotowy do użycia w przypadku faktycznego zagrożenia.
Działania te są niezbędne do zapewnienia, że system ostrzegania ludności działa bez zarzutu. Odbiór techniczny to kluczowy etap po zakończeniu prac modernizacyjnych. Jak podaje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, krótkotrwałe włączenia syren, trwające kilkanaście sekund, służą sprawdzeniu poprawności ich działania. Sygnały te nie będą mieć charakteru ciągłego ani powtarzalnego, typowego dla faktycznych alarmów, a będą jedynie krótkimi, przerywanymi dźwiękami.
Zgodnie z komunikatem, testy syren będą prowadzone na terenie całej Warszawy. Odbiór techniczny ma potrwać przez pięć dni, od najbliższego poniedziałku 29 września do piątku 3 października. Sygnały mogą być słyszalne od godziny 8 do godzin popołudniowych. Warto podkreślić, że działania te są niezbędne do zapewnienia, że system ostrzegania ludności działa bez zarzutu. Urząd Wojewódzki zaznacza również, że syreny będą testowane również poza stolicą, np. w powiecie sokołowskim, co podkreśla szeroki zakres prowadzonych prac.
Przekazanie jasnej informacji jest kluczowe, aby uniknąć niepotrzebnej paniki czy dezinformacji. Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Urząd Miasta w Warszawie wyraźnie podkreśliły, że sygnały, które mogą być słyszane, nie są sygnałami ostrzegawczymi związanymi z jakimkolwiek realnym zagrożeniem. Mieszkańcy powinni zachować spokój i nie podejmować żadnych działań, które byłyby właściwe w przypadku prawdziwego alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie techniczny i ma na celu sprawdzenie poprawności działania punktów alarmowych.