19.9°C
1013.2 hPa
Życie Warszawy

Jak się zachować w sytuacji zagrożenia? Komunikat MSWiA, który należy znać

Publikacja: 16.09.2025 07:35

Jak rozpoznać sygnały alarmowe i jak na nie reagować? Ministerstwo wydało instrukcje

Jak rozpoznać sygnały alarmowe i jak na nie reagować? Ministerstwo wydało instrukcje

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Ostatnie dni przynoszą zdarzenia, które każą inaczej spojrzeć na sprawy związane z bezpieczeństwem. Głównymi narzędziami służącymi do informowania o sytuacjach zagrożenia w Polsce są alerty RCB i sygnały alarmowe. Nie każdy jednak wie, jak reagować na tego typu komunikaty ostrzegawcze. Najważniejsze zasady przypomina Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w ubiegłym tygodniu wiele osób otrzymało alerty RCB. Mieszkańcy kilku miejscowości usłyszeli również syreny alarmowe. Co robić w takiej sytuacji? Na wypadek zagrożenia warto znać kluczowe zasady, o których przypomina MSWiA w specjalnym komunikacie.

Przez telefon, internet i media. Tak służby informują o zagrożeniu

Komunikaty ostrzegawcze w sytuacjach zagrożenia mogą mieć różną formę. Możemy otrzymać je w formie smsa, komunikatu na portalu internetowym, w telewizji lub radiu. Jak informuje MSWiA, informacja o niebezpieczeństwie może być przekazana poprzez:

Jakie są stopnie alarmowe

Jakie są stopnie alarmowe

Foto: PAP

Regionalny System Ostrzegania (RSO):

  • komunikaty o ogłoszeniu zagrożenia (rodzaj, obszar, zalecenia dla ludzi, przewidywany czas trwania)
  • komunikaty o odwołaniu zagrożenia,
  • dostępne są m.in w aplikacji RSO i na stronie internetowej
Reklama
Reklama

Media i portale internetowe:

  • publikują informacje o ogłoszeniu i odwołaniu zagrożenia,
  • komunikaty zawierają opis rodzaju i obszaru, na którym występuje zagrożenie oraz zalecenia dla mieszkańców.

Radio, telewizja i operatorzy sieci telekomunikacyjnych:

  • emitują komunikaty audio (dźwiękowe), wizualne lub audiowizualne o ogłoszeniu i odwołaniu zagrożenia,
  • operatorzy mogą również przekazywać ostrzeżenia w ramach swoich usług.
Polecane
W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy będą słyszeć syreny alarmowe - to tylko test systemu
bezpieczeństwo
Syreny alarmowe w Warszawie. To testy systemu, nie ma powodu do paniki

Alert RCB:

Reklama
Reklama
  • SMS o ogłoszeniu zagrożenia przekazywany jest na zlecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przez operatorów sieci telekomunikacyjnych, komunikaty otrzymują wszystkie osoby przebywające na obszarze zagrożenia, niezależnie od sieci operatora,
  • komunikaty otrzymują wszystkie osoby przebywające na obszarze zagrożenia, niezależnie od sieci operatora,
  • informacje o potencjalnych zagrożeniach pochodzą z ministerstw, służb (m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej), a także instytucji takich jak: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czy urzędy wojewódzkie

W razie otrzymania komunikatu ostrzegawczego należy zawsze stosować się do treści zawartej w ostrzeżeniach.

Co oznaczają sygnały alarmowe? Jak je rozpoznać?

O sytuacjach zagrożenia informują również sygnały alarmowe. Jeśli zostaną uruchomione syreny alarmowe nie należy ich lekceważyć. Ich dźwięk stanowi ostrzeżenie:

Co oznaczają sygnały alarmowe?

Co oznaczają sygnały alarmowe?

Foto: PAP

Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej:

  • sygnał dźwiękowy: modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,
  • zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat „Uwaga! Ogłaszam alarm…”,
  • znak: żółty trójkąt - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach
Reklama
Reklama

Odwołanie alarmu dla ludności cywilnej:

  • sygnał dźwiękowy: ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty,
  • zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat „Uwaga! Odwołuję alarm…”.
Polecane
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa inwestuje w szkolenia z pierwszej pomocy podczas spotkań z mieszkań
bezpieczeństwo
Warszawa utworzy Społeczną Sieć Kryzysową. Miasto uczy pierwszej pomocy

Ogłoszenie alarmu dla jednostki ochrony przeciwpożarowej:

  • sygnał dźwiękowy: trzykrotnie powtarzany wzrastający i opadający dźwięk syreny z przerwami 30-sekundowymi, trwający 3 minuty,
  • znak wizualny: żółty trójkąt
Reklama
Reklama

Ogłoszenie alarmu ćwiczebnego/treningowego:

  • sygnał akustyczny: ciągły dźwięk syreny przez 1 minutę,
  • znak: żółty trójkąt równoboczny

Informacja o syrenach wykorzystywanych w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów przekazywana jest przez wojewodów do mediów najpóźniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Sygnały alarmowe. Co robić, gdy je usłyszymy?

Jak podaje MSWiA są cztery główne zasady postępowania w przypadku w przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych. Należy przede wszystkim:

  • zachować spokój, stosować się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmować odpowiednie działania ochronne,
  • włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchać komunikatów o zagrożeniu i postępować zgodnie z poleceniami,
  • sprawdzić, gdzie są nasi domownicy i osoby z najbliższego otoczenia, poinformować ich o niebezpieczeństwie,
  • gdy jesteśmy poza domem, skontaktować się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.
Reklama
Reklama

Więcej informacji na temat postępowania w sytuacjach zagrożenia znaleźć można w „Poradniku bezpieczeństwa” przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jest on dostępny na stronie internetowej – https://www.gov.pl/web/poradnikbezpieczenstwa/.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na Żoliborzu zarejestrowanych jest obecnie 60 społecznych karmicieli kotów, którzy pod opieką mają 8
zwierzę warszawskie

Trzeba zaopiekować się żoliborskimi kotami. Dzielnica szuka wolontariuszy

Miasto walczy w sądzie o odzyskanie ogromnego terenu na Mokotowie
obiekty sportowe

Miasto walczy o 17 hektarów. Zadłużenie i bezkarność „Warszawianki”

Tylko 4 z 18 dzielnic Warszawy pozytywnie zaopiniowały nocny zakaz sprzedaży alkoholu
nocna prohibicja

Jak zagłosują radni w sprawie ograniczeń sprzedaży alkoholu? W tle spór w KO

Nowo powstałe tereny zielone będą w pełni otwarte i dostępne dla każdego
fundusze unijne

18,5 mln zł na parki i ogrody. Warszawa zyska nowe tereny zielone

Rusza modernizacja dworca PKP w Otwocku
kolej

Dworzec pod Warszawą przejdzie spektakularną modernizację

Na niebezpiecznej drodze powstanie odcinkowy pomiar prędkości
zwierzę (pod)warszawskie

Odcinkowy pomiar prędkości ratunkiem dla zwierząt z Kampinosu

W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy będą słyszeć syreny alarmowe - to tylko test systemu
bezpieczeństwo

Syreny alarmowe w Warszawie. To testy systemu, nie ma powodu do paniki

Uroczystości pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie rozpoczną się o godzinie 17:00.
obchody rocznicy

86 lat od sowieckiej agresji. Warszawa upamiętni 17 września

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama