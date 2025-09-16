Jak się zachować w sytuacji zagrożenia? Komunikat MSWiA, który należy znać

Jak rozpoznać sygnały alarmowe i jak na nie reagować? Ministerstwo wydało instrukcje
W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w ubiegłym tygodniu wiele osób otrzymało alerty RCB. Mieszkańcy kilku miejscowości usłyszeli również syreny alarmowe. Co robić w takiej sytuacji? Na wypadek zagrożenia warto znać kluczowe zasady, o których przypomina MSWiA w specjalnym komunikacie.
Komunikaty ostrzegawcze w sytuacjach zagrożenia mogą mieć różną formę. Możemy otrzymać je w formie smsa, komunikatu na portalu internetowym, w telewizji lub radiu. Jak informuje MSWiA, informacja o niebezpieczeństwie może być przekazana poprzez:
Jakie są stopnie alarmowe
Regionalny System Ostrzegania (RSO):
Media i portale internetowe:
Radio, telewizja i operatorzy sieci telekomunikacyjnych:
Alert RCB:
W razie otrzymania komunikatu ostrzegawczego należy zawsze stosować się do treści zawartej w ostrzeżeniach.
O sytuacjach zagrożenia informują również sygnały alarmowe. Jeśli zostaną uruchomione syreny alarmowe nie należy ich lekceważyć. Ich dźwięk stanowi ostrzeżenie:
Co oznaczają sygnały alarmowe?
Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej:
Odwołanie alarmu dla ludności cywilnej:
Ogłoszenie alarmu dla jednostki ochrony przeciwpożarowej:
Ogłoszenie alarmu ćwiczebnego/treningowego:
Informacja o syrenach wykorzystywanych w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów przekazywana jest przez wojewodów do mediów najpóźniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.
Jak podaje MSWiA są cztery główne zasady postępowania w przypadku w przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych. Należy przede wszystkim:
Więcej informacji na temat postępowania w sytuacjach zagrożenia znaleźć można w „Poradniku bezpieczeństwa” przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jest on dostępny na stronie internetowej – https://www.gov.pl/web/poradnikbezpieczenstwa/.