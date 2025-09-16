Jak się zachować w sytuacji zagrożenia? Komunikat MSWiA, który należy znać

Media i portale internetowe:

publikują informacje o ogłoszeniu i odwołaniu zagrożenia,

komunikaty zawierają opis rodzaju i obszaru, na którym występuje zagrożenie oraz zalecenia dla mieszkańców.

Radio, telewizja i operatorzy sieci telekomunikacyjnych:

emitują komunikaty audio (dźwiękowe), wizualne lub audiowizualne o ogłoszeniu i odwołaniu zagrożenia,

operatorzy mogą również przekazywać ostrzeżenia w ramach swoich usług.

Alert RCB:

SMS o ogłoszeniu zagrożenia przekazywany jest na zlecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przez operatorów sieci telekomunikacyjnych, komunikaty otrzymują wszystkie osoby przebywające na obszarze zagrożenia, niezależnie od sieci operatora,

informacje o potencjalnych zagrożeniach pochodzą z ministerstw, służb (m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej), a także instytucji takich jak: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czy urzędy wojewódzkie

W razie otrzymania komunikatu ostrzegawczego należy zawsze stosować się do treści zawartej w ostrzeżeniach.

Co oznaczają sygnały alarmowe? Jak je rozpoznać?

O sytuacjach zagrożenia informują również sygnały alarmowe. Jeśli zostaną uruchomione syreny alarmowe nie należy ich lekceważyć. Ich dźwięk stanowi ostrzeżenie:

Co oznaczają sygnały alarmowe? Foto: PAP

Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej:

sygnał dźwiękowy: modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,

zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat „Uwaga! Ogłaszam alarm…”,

znak: żółty trójkąt - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach

Odwołanie alarmu dla ludności cywilnej:

sygnał dźwiękowy: ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty,

zapowiedź słowna: trzykrotnie powtarzany komunikat „Uwaga! Odwołuję alarm…”.

Ogłoszenie alarmu dla jednostki ochrony przeciwpożarowej:

sygnał dźwiękowy: trzykrotnie powtarzany wzrastający i opadający dźwięk syreny z przerwami 30-sekundowymi, trwający 3 minuty,

znak wizualny: żółty trójkąt

Ogłoszenie alarmu ćwiczebnego/treningowego:

sygnał akustyczny: ciągły dźwięk syreny przez 1 minutę,

znak: żółty trójkąt równoboczny

Informacja o syrenach wykorzystywanych w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów przekazywana jest przez wojewodów do mediów najpóźniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Sygnały alarmowe. Co robić, gdy je usłyszymy?

Jak podaje MSWiA są cztery główne zasady postępowania w przypadku w przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych. Należy przede wszystkim:

zachować spokój , stosować się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmować odpowiednie działania ochronne,

, stosować się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmować odpowiednie działania ochronne, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchać komunikatów o zagrożeniu i postępować zgodnie z poleceniami,

o zagrożeniu i postępować zgodnie z poleceniami, sprawdzić, gdzie są nasi domownicy i osoby z najbliższego otoczenia, poinformować ich o niebezpieczeństwie,

domownicy i osoby z najbliższego otoczenia, poinformować ich o niebezpieczeństwie, gdy jesteśmy poza domem, skontaktować się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.

Więcej informacji na temat postępowania w sytuacjach zagrożenia znaleźć można w „Poradniku bezpieczeństwa” przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jest on dostępny na stronie internetowej – https://www.gov.pl/web/poradnikbezpieczenstwa/.