W obliczu rosnącego zagrożenia cyberatakami i możliwości awarii infrastruktury, narodziła się idea strategicznego wykorzystania satelitarnej sieci Starlink w kluczowych punktach stolicy. Propozycja, oparta na polskim doświadczeniu w masowym wdrażaniu tej technologii, ma zapewnić warszawiakom awaryjną łączność i komunikację w sytuacjach kryzysowych.



Polski samorząd, świadomy realiów geopolitycznych i dynamicznego rozwoju technologii, szuka sposobów na zwiększenie odporności cyfrowej. Ideą jest stworzenie w kluczowych lokalizacjach miasta „awaryjnej tarczy” internetowej, opartej na systemie Starlink. Koncepcja zakłada, że szybki i niezależny dostęp do globalnej sieci, który jest kluczowy dla funkcjonowania państwa w kryzysie, powinien być zagwarantowany również na poziomie lokalnym. Polska ma już w tej kwestii unikalne doświadczenie. Jako kraj jesteśmy największym na świecie dostawcą terminali Starlink dla Ukrainy, ponosząc koszty abonamentu dla tysięcy urządzeń. To dowodzi naszej zdolności do masowego i efektywnego wdrażania tej technologii.

Starlink w Warszawie. Bemowo z globalną siecią w każdym urzędzie?

Konkretna propozycja wdrożenia tego rozwiązania pojawiła się na warszawskim Bemowie., gdzie jeden z radnych wnioskuje do władz dzielnicy o rozważenie wdrożenia tego rozwiązania. Interpelacja dotyczy stworzenia awaryjnych punktów dostępu do sieci na wypadek wystąpienia poważnego ataku cybernetycznego lub awarii infrastruktury telekomunikacyjnej.

Adam Niedziałek z klubu radnych PiS, proponuje wyposażenie w terminalne zestawy satelitarne Starlink szeregu obiektów użyteczności publicznej, które pełnią kluczowe funkcje społeczne i administracyjne. Na liście potencjalnych lokalizacji znalazły się:

• Budynki administracji dzielnicowej.

• Szkoły i przedszkola.