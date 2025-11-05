9.4°C
Życie Warszawy

Starlink w Warszawie. Internet od Elona Muska pojawi się w szkołach i urzędach? „Zadziała w sytuacjach kryzysowych”

Publikacja: 05.11.2025 08:15

System jest nowoczesną infrastrukturą satelitarną opracowaną przez amerykańską firmę SpaceX

Foto: Adobe Stock

Kacper Komaiszko
W obliczu rosnącego zagrożenia cyberatakami i możliwości awarii infrastruktury, narodziła się idea strategicznego wykorzystania satelitarnej sieci Starlink w kluczowych punktach stolicy. Propozycja, oparta na polskim doświadczeniu w masowym wdrażaniu tej technologii, ma zapewnić warszawiakom awaryjną łączność i komunikację w sytuacjach kryzysowych.

Polski samorząd, świadomy realiów geopolitycznych i dynamicznego rozwoju technologii, szuka sposobów na zwiększenie odporności cyfrowej. Ideą jest stworzenie w kluczowych lokalizacjach miasta „awaryjnej tarczy” internetowej, opartej na systemie Starlink. Koncepcja zakłada, że szybki i niezależny dostęp do globalnej sieci, który jest kluczowy dla funkcjonowania państwa w kryzysie, powinien być zagwarantowany również na poziomie lokalnym. Polska ma już w tej kwestii unikalne doświadczenie. Jako kraj jesteśmy największym na świecie dostawcą terminali Starlink dla Ukrainy, ponosząc koszty abonamentu dla tysięcy urządzeń. To dowodzi naszej zdolności do masowego i efektywnego wdrażania tej technologii.

Starlink w Warszawie. Bemowo z globalną siecią w każdym urzędzie?

Konkretna propozycja wdrożenia tego rozwiązania pojawiła się na warszawskim Bemowie., gdzie jeden z radnych wnioskuje do władz dzielnicy o rozważenie wdrożenia tego rozwiązania. Interpelacja dotyczy stworzenia awaryjnych punktów dostępu do sieci na wypadek wystąpienia poważnego ataku cybernetycznego lub awarii infrastruktury telekomunikacyjnej.

Adam Niedziałek z klubu radnych PiS, proponuje wyposażenie w terminalne zestawy satelitarne Starlink szeregu obiektów użyteczności publicznej, które pełnią kluczowe funkcje społeczne i administracyjne. Na liście potencjalnych lokalizacji znalazły się:

• Budynki administracji dzielnicowej.

• Szkoły i przedszkola.

• Biblioteki publiczne

• Ośrodki pomocy społecznej.

• Domy kultury.

Technologiczna i niezależność

W uzasadnieniu propozycji radny podkreśla unikalną rolę Starlinka. System jest nowoczesną infrastrukturą satelitarną opracowaną przez amerykańską firmę SpaceX, pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, strategicznego partnera Polski w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO).

Kluczem do przewagi tej technologii jest jej odporność. Starlink to konstelacja tysięcy satelitów krążących na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO), co zapewnia znacznie mniejsze opóźnienia (rzędu 20–40 ms) w porównaniu do tradycyjnych systemów satelitarnych.

Dzięki temu dzielnica uzyskałaby niezależne od krajowych operatorów źródło łączności, zdolne do działania nawet w przypadku szeroko zakrojonych cyberataków lub przerw w dostępie do Internetu. Rozwiązanie to jest obecnie wykorzystywane w strefach działań kryzysowych i wojennych jako skuteczny środek zapewniający ciągłość komunikacji w sytuacjach awaryjnych. System ten okazał się niezastąpiony, pełniąc funkcję kluczowego elementu łączności wojskowej – na przykład umożliwiając operatorom dronów przesyłanie koordynatów do artylerzystów – oraz utrzymując działanie infrastruktury krytycznej, takiej jak szpitale i urzędy.

Awaryjne Wi-Fi dla mieszkańców

Pomysł idzie o krok dalej niż tylko zabezpieczenie administracji. Wnioskodawca postuluje przystosowanie wyposażonych punktów do udostępniania połączenia Wi-Fi mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych.

Publiczne udostępnienie awaryjnego Internetu w przypadku awarii sieci światłowodowej lub komórkowej ma umożliwić warszawiakom:

• Utrzymanie kontaktu z bliskimi i instytucjami.

• Dostęp do informacji o działaniach służb.

• Zredukowanie paniki i chaosu informacyjnego w sytuacjach kryzysowych.

Logistyka i finansowanie

Radny Adam Niedziałek zwraca uwagę na aspekt ekonomiczny, argumentując, że koszt jest relatywnie niski w porównaniu z potencjalnymi stratami wynikającymi z braku komunikacji podczas kryzysu. Wymaga to jedynie jednorazowego zakupu sprzętu i umiarkowanej, miesięcznej opłaty abonamentowej. W interpelacji prosi o przeprowadzenie analizy kosztów i możliwości współfinansowania projektu z szerszych źródeł finansowania, takich jak budżet miasta, programy unijne, środki Ministerstwa Cyfryzacji czy fundusze bezpieczeństwa lokalnego.

Wprowadzenie takiego systemu zwiększyłoby realne bezpieczeństwo cyfrowe Bemowa i mogłoby stać się przykładem nowoczesnego i odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem w samorządzie, potencjalnie torując drogę dla podobnych inicjatyw w całej Warszawie.

