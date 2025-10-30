Rewolucja na Lotnisku Chopina. Szybciej przez bramki bezpieczeństwa

Przejście przez bramki bezpieczeństwa bez wyciągania sprzętu elektronicznego i płynów – takie rozwiązanie ma zostać wprowadzone na warszawskim lotnisku jeszcze przed sezonem letnim - dowiedziało się „Życie Warszawy”.



Pasażerowie podróżujący z Lotniska Chopina w ciągu najbliższych kilku miesięcy będą szybciej i wygodniej przechodzić odprawę na bramkach bezpieczeństwa.

Skanery C3 na Lotnisku Chopina

Lotnisko zamierza zainstalować nowoczesne skanery C3, dzięki którym nie będzie trzeba wyciągać z bagażu podręcznego urządzeń elektronicznych (np. laptopów czy tabletów) oraz wszelkiego rodzaju płynów.

– Zgodnie z najnowszymi przepisami unijnymi dzięki nowym skanerom będzie można też przewieźć 2 litry płynów – mówi Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina. To ogromna różnica w porównaniu do stanu obecnego – teraz można przewieźć maksymalnie 100 ml płynu.

Nowe skanery mają znacznie przyspieszyć czas oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa na warszawskim lotnisku. – Planujemy również wymienić stoły rolkowe, które też mają duży wpływ na prędkość obsługi pasażera – mówi Piotr Rudzki.