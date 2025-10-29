Nowe autobusy z Warszawy do rosyjskiego Królewca. Będą woziły powietrze?

Obecnie z warszawskiego Dworca Zachodniego do Królewca kursuje linia Ecolines
Jak podaje branżowy portal Transinfo.pl, kursy z Kaliningradu zaplanowano na piątki i niedziele, natomiast z Warszawy - na poniedziałki i soboty. Podróż ma trwać około 9,5 godziny, a autobusy będą przekraczać granicę na przejściu Bagrationowsk - Bezledy w województwie warmińsko-mazurskim.
Jak komentuje w mediach społecznościowych ekspert ds. bezpieczeństwa, oficer służb specjalnych, Mariusz Kozłowski, stwarza to niebezpieczną sytuację. „To wręcz nieprawdopodobne, a w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę i militarnego znaczenia obwodu królewieckiego, będzie zaproszeniem do infiltracji rosyjskiej agentury i dalszych działań destabilizujących Polskę naszą umęczoną! Kto to od nas ustalił z Federacją? Kto zaakceptował? Gdzie kontrwywiad?” – pyta na platformie X.
– Zgodę wydano zgodnie z prawem – tłumaczy Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektora Transportu Drogowego. – Sankcje są nałożone na przewóz towarów a nie osób. Gdy więc znajdą się wymagane przez prawo dwie firmy przewozowe – jedna z Polski, druga z Rosji, inspektor musi wydać zgodą na uruchomienie połączenia. Tu nie ma dowolności – podkreśla.
O zgodę, według zasady wzajemności zawartej w polsko-rosyjskiej umowie dotyczącej transportu pomiędzy Rzeczpospolitą a Federacją Rosyjską, wystąpiły dwie firmy: zarejestrowany w Polsce Trans-Pol oraz rosyjski PKF AwtoKonig.
Trans-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma założona w Elblągu z kapitałem zakładowym 5000 zł (najniższy możliwy). Jako główną działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym podano handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi oraz naprawę pojazdów samochodowych.
Siedziba spółki znajduje się w Elblągu, ale prezesem i beneficjentem rzeczywistym spółki Trans-Pol jest Mikhail Dudarev, obywatel i rezydent Federacji Rosyjskiej. Współwłaścicielami spółki są: Olga Dudareva, Polina Dudareva i Miroslava Dudareva. Każda z wymienionych osób posiada 25 procent udziałów spółki.
Czy połączenie do Królewca to nowość? Jak tłumaczy Wojciech Król, obecnie już działa 8 połączeń autobusowych z Polski do Królewca, w tym jedno z Warszawy. Obsługuje je firma Ecolines. Jak można zobaczyć w systemie sprzedażowym, połączenie nie cieszy się zbyt wielką popularnością. Zazwyczaj zajęte jest około jednej trzeciej pojazdu.
Zwłaszcza że Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Rosji w związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne.
Obywatelom polskim przebywającym w Rosji MSZ zaleca opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi, jeżeli sytuacja życiowa, rodzinna lub zawodowa nie wymaga konieczności pozostawania na terytorium tego kraju.
Ze względu na postępującą redukcję personelu dyplomatyczno-konsularnego RP w Rosji spowodowaną decyzją miejscowych władz o cofnięciu zgody na funkcjonowanie Konsulatów Generalnych w Petersburgu i Królewcu możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim staje się coraz bardziej ograniczona, a w celu jej uzyskania konieczne może być udanie się do bardzo odległych urzędów konsularnych.
W obwodzie królewieckim cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do Bałtyjska. Po pozostałej części terytorium obwodu królewieckiego można się poruszać bez przeszkód, z wyjątkiem 2 km strefy przygranicznej wzdłuż wszystkich granic obwodu. Wstęp do niej wymaga przepustek, które wydają organy spraw wewnętrznych.