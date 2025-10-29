9.5°C
Życie Warszawy

Nowe autobusy z Warszawy do rosyjskiego Królewca. Będą woziły powietrze?

Publikacja: 29.10.2025 08:00

Obecnie z warszawskiego Dworca Zachodniego do Królewca kursuje linia Ecolines

Foto: mat. pras.

rbi
Nowe połączenie autobusowe z Warszawy Zachodniej do Królewca ruszy 2 listopada. Przewoźnicy: zarejestrowany w Polsce Trans-Pol oraz rosyjski PKF AwtoKonig zapowiadają kursy dwa razy w tygodniu w każdym kierunku. – Zgodę wydano zgodnie z prawem – mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Jak podaje branżowy portal Transinfo.pl, kursy z Kaliningradu zaplanowano na piątki i niedziele, natomiast z Warszawy - na poniedziałki i soboty. Podróż ma trwać około 9,5 godziny, a autobusy będą przekraczać granicę na przejściu Bagrationowsk - Bezledy w województwie warmińsko-mazurskim.

Kto uruchamia nowe linie autobudowe?

Jak komentuje w mediach społecznościowych ekspert ds. bezpieczeństwa, oficer służb specjalnych, Mariusz Kozłowski, stwarza to niebezpieczną sytuację. „To wręcz nieprawdopodobne, a w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę i militarnego znaczenia obwodu królewieckiego, będzie zaproszeniem do infiltracji rosyjskiej agentury i dalszych działań destabilizujących Polskę naszą umęczoną! Kto to od nas ustalił z Federacją? Kto zaakceptował? Gdzie kontrwywiad?” – pyta na platformie X.

– Zgodę wydano zgodnie z prawem – tłumaczy Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektora Transportu Drogowego. – Sankcje są nałożone na przewóz towarów a nie osób. Gdy więc znajdą się wymagane przez prawo dwie firmy przewozowe – jedna z Polski, druga z Rosji, inspektor musi wydać zgodą na uruchomienie połączenia. Tu nie ma dowolności – podkreśla.

O zgodę, według zasady wzajemności zawartej w polsko-rosyjskiej umowie dotyczącej transportu pomiędzy Rzeczpospolitą a Federacją Rosyjską, wystąpiły dwie firmy: zarejestrowany w Polsce Trans-Pol oraz rosyjski PKF AwtoKonig.

Trans-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma założona w Elblągu z kapitałem zakładowym 5000 zł (najniższy możliwy). Jako główną działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym podano handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi oraz naprawę pojazdów samochodowych.

Siedziba spółki znajduje się w Elblągu, ale prezesem i beneficjentem rzeczywistym spółki Trans-Pol jest Mikhail Dudarev, obywatel i rezydent Federacji Rosyjskiej. Współwłaścicielami spółki są: Olga Dudareva, Polina Dudareva i Miroslava Dudareva. Każda z wymienionych osób posiada 25 procent udziałów spółki.

Czy połączenie do Królewca to nowość? Jak tłumaczy Wojciech Król, obecnie już działa 8 połączeń autobusowych z Polski do Królewca, w tym jedno z Warszawy. Obsługuje je firma Ecolines. Jak można zobaczyć w systemie sprzedażowym, połączenie nie cieszy się zbyt wielką popularnością. Zazwyczaj zajęte jest około jednej trzeciej pojazdu.

MSZ odradza podróże do Rosji

Zwłaszcza że Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Rosji w związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne.

Obywatelom polskim przebywającym w Rosji MSZ zaleca opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi, jeżeli sytuacja życiowa, rodzinna lub zawodowa nie wymaga konieczności pozostawania na terytorium tego kraju.

Ze względu na postępującą redukcję personelu dyplomatyczno-konsularnego RP w Rosji spowodowaną decyzją miejscowych władz o cofnięciu zgody na funkcjonowanie Konsulatów Generalnych w Petersburgu i Królewcu możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim staje się coraz bardziej ograniczona, a w celu jej uzyskania konieczne może być udanie się do bardzo odległych urzędów konsularnych.

W obwodzie królewieckim cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do Bałtyjska. Po pozostałej części terytorium obwodu królewieckiego można się poruszać bez przeszkód, z wyjątkiem 2 km strefy przygranicznej wzdłuż wszystkich granic obwodu. Wstęp do niej wymaga przepustek, które wydają organy spraw wewnętrznych.

