Życie Warszawy

Uczelnie, zabytki i włoskie smaki. PLL LOT uruchamiają połączenie do Bolonii

Publikacja: 28.10.2025 12:17

Bolonia to metropolia położona w sercu północnych Włoch, słynąca z czerwonych dachów, rozległych arkad i najstarszego uniwersytetu w Europie.

Bolonia to metropolia położona w sercu północnych Włoch, słynąca z czerwonych dachów, rozległych arkad i najstarszego uniwersytetu w Europie.

Foto: PLL Lot

rbi
PLL LOT ogłosiły uruchomienie nowego połączenia z Warszawy do Bolonii. To czwarty włoski kierunek w siatce przewoźnika po Rzymie, Wenecji i Mediolanie. Pierwszy samolot PLL LOT do Bolonii wystartuje 31 marca 2026 r.

Stolica regionu Emilia-Romania słynie z czerwonych dachów, rozległych arkad, najstarszego uniwersytetu w Europie i wybitnej kuchni, uznawanej za jedną z najlepszych we Włoszech. Co ciekawe, nie znajdziemy tam znanego w Polsce spaghetti po bolońsku. W tym mieście w ogóle nie jada się spaghetti.

Loty 6 razy w tygodniu do Bolonii

Boeingi 737 MAX 8 PLL LOT będą latały do Bolonii 6 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki o 8:30, a we wtorki, czwartki i niedziele o 15:15. Rejsy powrotne do Warszawy zostały zaplanowane w te same dni odpowiednio na 11:40 i 18:25.

Lot potrwa 2:10, a pierwszy rejs wystartuje 31 marca 2026 r.

– Bolonia to serce europejskiego świata uniwersyteckiego, ale także miasto wyjątkowej architektury i autentycznej, włoskiej kuchni. Stanowi doskonały punkt wyjścia do odkrywania uroków Włoch – w kilka godzin można stąd dotrzeć nad Adriatyk, do malowniczej Toskanii czy największych włoskich metropolii, korzystając z doskonale rozwiniętej sieci kolei i autostrad. Nowe samoloty we flocie PLL LOT pozwalają nam rozwijać siatkę połączeń zgodnie z preferencjami pasażerów, a Włochy od lat utrzymują się w czołówce ulubionych kierunków Polaków – mówi Robert Ludera, prokurent i dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT

Bolonia – miasto, które zainspirowało Europę

Bolonia to metropolia położona w sercu północnych Włoch, słynąca z czerwonych dachów, rozległych arkad i najstarszego uniwersytetu w Europie. Od 1088 roku kształcili się tu Mikołaj Kopernik, Francesco Petrarca, czy Giovanni Pico della Mirandola, szerząc idee, które wpłynęły na rozwój europejskiej kultury i nauki. Dziś Uniwersytet Boloński kształci niemal 100 tys. studentów z całego świata, którzy, zapełniając średniowieczne place i uliczki, tworzą żywą, radosną atmosferę miasta.

Wraz z rozkwitem życia intelektualnego i gospodarczego w Bolonii powstawały prawdziwe perły architektury. Wokół Piazza Maggiore – serca miasta – wznoszą się eleganckie pałace, które przez wieki pełniły funkcje administracyjne, handlowe i reprezentacyjne: od miejskiego ratusza, przez siedziby cechów i wpływowych rodzin kupieckich, po miejsca wystaw i wydarzeń kulturalnych. Nad placem góruje monumentalna bazylika San Petronio – jedna z największych gotyckich świątyń we Włoszech. Nieodłącznym elementem panoramy Bolonii są także średniowieczne wieże, wśród których najsłynniejsze – Asinelli i Garisenda – stały się symbolami miasta.

Charakterystyczna czerwień tutejszych murów wywodzi się z gliny, najbardziej dostępnego w regionie surowca budowlanego, który nadaje miastu niepowtarzalny, ciepły koloryt. Wiele ulic w ścisłym centrum można przemierzać w cieniu blisko 40 kilometrów arkad. Ich początki sięgają XII wieku, gdy były miejscem spotkań, dyskusji i handlu. Dziś, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, wciąż pozwalają spacerować po Bolonii niezależnie od pogody.

Uniwesyteckie miasto Bolonia

Bolonia to nie tylko historia, kultura i młodzieńczy klimat uniwersyteckiego miasta. To również jeden z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków gospodarczych Włoch. W regionie działa wiele światowej klasy przedsiębiorstw – od producentów maszyn i systemów automatyki, po firmy z branży spożywczej, które rozsławiają lokalne smaki na całym świecie. Region Emilia Romania jest również kolebką włoskiej motoryzacji. To tutaj powstała marka Maserati, której logo – trójząb – inspirowane jest fontanną Neptuna na Piazza Maggiore.

W Bolonii zatrzymują się najszybsze włoskie pociągi Frecciarossa, dzięki którym w zaledwie 35 minut dotrzemy do Florencji, w niespełna godzinę do Mediolanu, a w dwie godziny do Rzymu. W mniej niż dwie godziny z Bolonii można też dotrzeć nad błękitny Adriatyk – do Ravenny z jej hipnotyzującymi mozaikami, do klimatycznego Cesenatico, a także do największego włoskiego kurortu – Rimini. Po drodze czekają urokliwe miasteczka pełne winnic, średniowiecznych zamków i pachnących trattorii, w których czas płynie inaczej – wolniej, spokojniej, po włosku.

