Uczelnie, zabytki i włoskie smaki. PLL LOT uruchamiają połączenie do Bolonii

Bolonia – miasto, które zainspirowało Europę

Bolonia to metropolia położona w sercu północnych Włoch, słynąca z czerwonych dachów, rozległych arkad i najstarszego uniwersytetu w Europie. Od 1088 roku kształcili się tu Mikołaj Kopernik, Francesco Petrarca, czy Giovanni Pico della Mirandola, szerząc idee, które wpłynęły na rozwój europejskiej kultury i nauki. Dziś Uniwersytet Boloński kształci niemal 100 tys. studentów z całego świata, którzy, zapełniając średniowieczne place i uliczki, tworzą żywą, radosną atmosferę miasta.

Wraz z rozkwitem życia intelektualnego i gospodarczego w Bolonii powstawały prawdziwe perły architektury. Wokół Piazza Maggiore – serca miasta – wznoszą się eleganckie pałace, które przez wieki pełniły funkcje administracyjne, handlowe i reprezentacyjne: od miejskiego ratusza, przez siedziby cechów i wpływowych rodzin kupieckich, po miejsca wystaw i wydarzeń kulturalnych. Nad placem góruje monumentalna bazylika San Petronio – jedna z największych gotyckich świątyń we Włoszech. Nieodłącznym elementem panoramy Bolonii są także średniowieczne wieże, wśród których najsłynniejsze – Asinelli i Garisenda – stały się symbolami miasta.

Charakterystyczna czerwień tutejszych murów wywodzi się z gliny, najbardziej dostępnego w regionie surowca budowlanego, który nadaje miastu niepowtarzalny, ciepły koloryt. Wiele ulic w ścisłym centrum można przemierzać w cieniu blisko 40 kilometrów arkad. Ich początki sięgają XII wieku, gdy były miejscem spotkań, dyskusji i handlu. Dziś, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, wciąż pozwalają spacerować po Bolonii niezależnie od pogody.

Uniwesyteckie miasto Bolonia

Bolonia to nie tylko historia, kultura i młodzieńczy klimat uniwersyteckiego miasta. To również jeden z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków gospodarczych Włoch. W regionie działa wiele światowej klasy przedsiębiorstw – od producentów maszyn i systemów automatyki, po firmy z branży spożywczej, które rozsławiają lokalne smaki na całym świecie. Region Emilia Romania jest również kolebką włoskiej motoryzacji. To tutaj powstała marka Maserati, której logo – trójząb – inspirowane jest fontanną Neptuna na Piazza Maggiore.

Reklama Reklama

W Bolonii zatrzymują się najszybsze włoskie pociągi Frecciarossa, dzięki którym w zaledwie 35 minut dotrzemy do Florencji, w niespełna godzinę do Mediolanu, a w dwie godziny do Rzymu. W mniej niż dwie godziny z Bolonii można też dotrzeć nad błękitny Adriatyk – do Ravenny z jej hipnotyzującymi mozaikami, do klimatycznego Cesenatico, a także do największego włoskiego kurortu – Rimini. Po drodze czekają urokliwe miasteczka pełne winnic, średniowiecznych zamków i pachnących trattorii, w których czas płynie inaczej – wolniej, spokojniej, po włosku.