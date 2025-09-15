19.9°C
Życie Warszawy

Syreny alarmowe w Warszawie. To testy systemu, nie ma powodu do paniki

Publikacja: 15.09.2025 14:40

W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy będą słyszeć syreny alarmowe - to tylko test systemu

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Mieszkańcy Warszawy mogą być zaskoczeni dźwiękiem syren alarmowych w najbliższych dniach. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że do 19 września na terenie stolicy przeprowadzane będą testy zmodernizowanego systemu ostrzegania. Sygnały te nie oznaczają realnego zagrożenia, a są jedynie elementem rutynowych działań technicznych.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki realizuje obecnie proces odbioru zmodernizowanych syren alarmowych wchodzących w skład Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności Wojewody Mazowieckiego. W ramach tych prac konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych testów, które mają na celu zweryfikowanie poprawności działania całego systemu.

W związku z tym, mieszkańcy stolicy mogą usłyszeć w najbliższych dniach syreny alarmowe, w krótkich, kilkusekundowych cyklach. Celem tych działań jest sprawdzenie i weryfikacja Punktów Alarmowych oraz upewnienie się, że system jest w pełni sprawny i gotowy do użycia w przypadku faktycznego zagrożenia.

Sygnały te nie będą mieć charakteru ciągłego ani powtarzalnego, typowego dla faktycznych alarmów, a będą jedynie krótkimi, przerywanymi dźwiękami

Do kiedy potrwają testy systemu ostrzegania?

Zgodnie z komunikatem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, testy syren będą prowadzone na terenie całej Warszawy. Odbiór techniczny ma potrwać do 19 września. Warto podkreślić, że działania te są niezbędne do zapewnienia, że system ostrzegania ludności działa bez zarzutu. Mieszkańcy powinni mieć na uwadze, że sygnały te nie będą mieć charakteru ciągłego ani powtarzalnego, typowego dla faktycznych alarmów, a będą jedynie krótkimi, przerywanymi dźwiękami.

To tylko testy – nie ma realnego zagrożenia

Przekazanie jasnej informacji jest kluczowe, aby uniknąć niepotrzebnej paniki czy dezinformacji. Mazowiecki Urząd Wojewódzki wyraźnie podkreślił, że sygnały, które mogą być słyszane, nie są sygnałami ostrzegawczymi związanymi z jakimkolwiek realnym zagrożeniem.

Mieszkańcy powinni zachować spokój i nie podejmować żadnych działań, które byłyby właściwe w przypadku prawdziwego alarmu.

Źródło: zyciewarszawy.pl

