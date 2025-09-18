19.3°C
1020.1 hPa
Życie Warszawy

Syreny alarmowe podczas rocznic. Warszawa podejmie decyzje „zależnie od sytuacji”

Publikacja: 18.09.2025 12:30

Trwa dyskusja o zasadności upamiętniania rocznic historycznych uruchomieniem syren alarmowych

Trwa dyskusja o zasadności upamiętniania rocznic historycznych uruchomieniem syren alarmowych

Foto: Maciej Fuhrmann/UM Warszawa

Katarzyna Pryga
W mediach trwa dyskusja o skuteczności systemów ostrzegania ludności przed zagrożeniem. Pojawiają się m.in. propozycje rezygnacji z uruchamiania syren alarmowych w trakcie upamiętniania historycznych rocznic. Jaką decyzję podejmą władze Warszawy?

Czy po ostatnich wydarzeniach, związanych z naruszeniem polskiej granicy społeczeństwo wie, jak zareagować na sygnały alarmowe? Jak odróżnić sygnał alarmowy od sygnału, który upamiętnia np. rocznice wydarzeń historycznych? Te i podobne wątpliwości stają się w ostatnim czasie coraz bardziej aktualne.

Polecane
W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy będą słyszeć syreny alarmowe - to tylko test systemu
bezpieczeństwo
Syreny alarmowe w Warszawie. To testy systemu, nie ma powodu do paniki

Dźwięk syren podczas rocznic. Decyzje stolicy „w zależności od sytuacji”

Stolica upamiętnia włączeniem syren m.in. kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego. Podobny dylemat dotyczy także innych miejscowości. W środę 17 września przypadła rocznica napaści Armii Czerwonej na Polskę. Jak przypomina Onet, w wielu miejscach Polski rozbrzmiały syreny alarmowe. W tym roku jednak część miejscowości zrezygnowała z tego zwyczaju.  „Ta decyzja została podjęta ze względu na bieżącą sytuację geopolityczną i potencjalne niepokojenie ludności w związku z incydentami na wschodniej granicy” – wyjaśnia w komunikacie z 16 września Urząd Miejski w Suwałkach.

Urząd m.st. Warszawy wyjaśnia na łamach Onetu, że aktualnie nie ma planów całkowitego zrezygnowania z tej metody upamiętniania wydarzeń historycznych. „W zależności od sytuacji, decyzje będą podejmowane w okresach poprzedzających te rocznice” – infromuje rzeczniczka Urzędu m.st. Warszawy Monika Beuth.

Jednocześnie przypomniano o różnicach pomiędzy różnymi typami alarmów dźwiękowych. Jak przypomniała rzeczniczka Urzędu, sygnał alarmowy dla ludności związany z rzeczywistym zagrożeniem to modulowany dźwięk syreny alarmowej, trwający trzy minuty. Należy go odróżnić od alarmu ćwiczebnego (treningowego), który ma formę ciągłego dźwięku syreny alarmowej, trwającego jedną minutę.

Reklama
Reklama

Testy syren alarmowych w Warszawie do 19 września

Do piątku 19 września na terenie Warszawy trwają testy systemu alarmowego. Mieszkańcy stolicy mogą usłyszeć kilkunastosekundowe sygnały alarmowe na terenie różnych części miasta. Uruchomienie syren ma związek z testami i weryfikacją zmodernizowanych punktów alarmowych, wchodzących w skład Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności Wojewody Mazowieckiego.

System alarmowania i ostrzegania w Warszawie. Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje dotyczące systemu alarmowania i ostrzegania na terenie Warszawy można znaleźć m.in. na stronie bezpieczna.um.warszawa.pl oraz na stronie programu „Warszawa chroni”. Portal przypomina o rodzajach sygnałów dźwiękowych i podstawowych zaleceniach w razie wystąpienia niebezpieczeństwa (tu m.in. klęski żywiołowe, skażenia, ataki terrorystyczne i inne zagrożenia).

Warto również zapoznać się z informacjami dostępnymi w „Poradniku bezpieczeństwa”. Treść dokumentu dostępnego online została opracowana wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki podał się do dymisji
rada warszawy

Wiceprezydent Warszawy podał się do dymisji

W przyszłym roku przy ul. Wileńskiej powstanie biblioteka w ogrodzie
czytelnictwo

Na Pradze Północ powstanie biblioteka w ogrodzie

Próby wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie
nocna prohibicja

Zwrot na Radzie Warszawie. Prezydent Trzaskowski wycofał projekt uchwały

Środowiskowy Dom Samopomocy na warszawskiej Ochocie
pomoc społeczna

Nowy Środowiskowy Dom Samopomocy na Ochocie

Żołędzie i orzechy posłużą jako urozmaicenie diety wielu gatunków, w tym małp
zwierzę warszawskie

Ruszajmy po orzechy i żołędzie! Zwierzęta z zoo będą wdzięczne

Nowością podczas tej odsłony akcji będzie możliwość wymiany odzieży i tekstyliów na sadzonki roślin
ekologia

Za odpady sadzonki roślin. Rusza akcja „Łączy nas czysty las”

Warsztatów Wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej wpsiano do rejestru zabytków
zabytki

Warsztaty Wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej w rejestrze

Na Białołęce zaplanowano dwa spotkania poświęcone bezpieczeństwu w dzielnicy
konsultacje

Białołęka chce walczyć o bezpieczeństwo mieszkańców

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama