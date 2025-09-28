Harmonogram na Grójeckiej jest niezagrożony. Tramwaje pojadą w terminie

Przystanek przy Och-Teatrze wymaga jeszcze trochę pracy
Intensywny remont torowiska na ulicy Grójeckiej wchodzi w decydującą fazę. Korzystając z prac przy budowie trasy do Dworca Zachodniego, Tramwaje Warszawskie przeprowadziły kompleksową modernizację torów w ciągu ulicy Gróejckiej.
Remont objął krytyczny odcinek torów – od Placu Narutowicza do ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., z wyłączeniem przejazdu przez Wawelską, który był wykorzystywany jako objazd. To łącznie około 1300 metrów toru pojedynczego, z których niektóre fragmenty nie były gruntownie naprawiane od 1992 roku.
Przeprowadzone prace miały charakter kompleksowy i obejmowały:
Dzięki skoordynowaniu tych prac z budową trasy do Dworca Zachodniego udało się zminimalizować utrudnienia i uda się przywrócić ruch tramwajowy na Grójeckiej w planowanym terminie – przed połową października 2025 r.