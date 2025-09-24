Tramwaje wracają na Most Gdański i Słomińskiego

Od poniedziałku, 29 września, tramwaje ponownie pojadą ulicą Słomińskiego, mostem Gdańskim oraz ulicą Starzyńskiego. Zakończono gruntowny remont torowiska, który przyniósł szereg usprawnień i nowości.



Prace objęły nie tylko wymianę szyn, ale również znaczące zmiany w infrastrukturze przystanków i wprowadzenie proekologicznych rozwiązań.

Nowe przystanki i lepsza dostępność

Jedną z kluczowych zmian jest przeniesienie przystanków Baseny Inflancka na ulicy Pamiętajcie o Ogrodach. Dzięki nowej lokalizacji, przystanki znajdują się bliżej galerii handlowej Arkadia, co ma usprawnić ruch pieszych i ułatwić dostęp do centrum handlowego. Przebudowano również dojście do przystanków Park Traugutta, a przystanki Dworzec Gdański zostały wydłużone, co zwiększy komfort wsiadania i wysiadania.

Zielony dywan na torowisku

Remont to nie tylko nowe szyny i słupy trakcyjne, ale także innowacyjne rozwiązania. Na odcinku od Dworca Gdańskiego w kierunku ronda Zgrupowania AK "Radosław" zastosowano zielony dywan z rozchodnika. To proekologiczne rozwiązanie, które nie tylko poprawia estetykę przestrzeni, ale również wpływa na ograniczenie hałasu i zatrzymywanie wód opadowych. Drugi odcinek torów – w stronę wjazdu na most Gdański – zazieleni się jesienią w ramach kolejnego etapu prac, który nie spowoduje już przerw w ruchu tramwajów.

Technologiczne usprawnienia i koniec utrudnień

W trakcie remontu na dużej części torowiska zastosowano nowoczesną konstrukcję bezpodsypkową, która zapewnia większą trwałość i redukcję drgań. Wymieniono również szyny oraz znaczną część słupów trakcyjnych, a także przebudowano system odwodnienia. Wszystkie te prace mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży.