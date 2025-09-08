18.5°C
Życie Warszawy

Jak tramwajarze w zajezdni gruszę badali

Publikacja: 08.09.2025 16:45

Dzięki specjalistycznej aparaturze dendrolodzy mogą „zajrzeć” do wnętrza pnia

Foto: mat. pras.

M.B.
Nietypowy pacjent trafił pod lupę specjalistów. Z inicjatywy Tramwajów Warszawskich, wiekowa grusza pospolita rosnąca na terenie zajezdni R2 Praga została poddana szczegółowym badaniom dendrologicznym. Jak specjaliści zaglądają do wnętrza drzew, aby zbadać ich stan?

Choć z pozoru niepozorna, ta owocowa seniorka wrosła w krajobraz zajezdni i wymagała precyzyjnej oceny stanu, aby zapewnić bezpieczeństwo otoczenia.

Jak zbadać drzewo od środka? Reguły i zasady diagnostyki

Aby „zajrzeć” do wnętrza drzewa i ocenić jego kondycję, dendrolodzy wykorzystują specjalistyczne, bezinwazyjne metody. Standardowa ocena wizualna, obejmująca posusz, pęknięcia czy dziuple, to tylko wstęp. Prawdziwe sekrety pnia ujawniają:

  • Tomografy akustyczne: działają na zasadzie podobnej do USG, wykrywając ubytki i rozkład drewna wewnątrz pnia, niewidoczne z zewnątrz.
  • Badania statyki metodą elasto-inclino: polegają na kontrolowanym obciążaniu drzewa, co pozwala ocenić jego stabilność w gruncie i odporność na złamanie.

Dzięki tym badaniom można z dużą pewnością określić, czy drzewo stanowi zagrożenie dla otoczenia.

Wyniki badań i zalecenia dla gruszy z Pragi

Przebadana grusza pospolita okazała się imponującym okazem o obwodzie pnia 261 cm (na wysokości 130 cm) i zdrowej koronie o powierzchni 65,9 m². Mimo to, tomografia wykazała rozkład wewnątrz pnia na 47 proc. badanej powierzchni. To pokazuje, jak zdradliwe mogą być wewnętrzne choroby drzew. Mimo tak zaawansowanych uszkodzeń, badanie statyki potwierdziło, że drzewo wciąż jest stabilnie zakorzenione.

W ramach ekspertyzy, grusza otrzymała zalecenia pielęgnacyjne, które Tramwaje Warszawskie sukcesywnie wprowadzają. Obejmują one częściowe usunięcie nawierzchni wokół korzeni, co ułatwi drzewu pobieranie wody i składników odżywczych, oraz nieznaczną korektę korony. Te działania mają na celu wzmocnienie jej zdrowia i przedłużenie życia.

Foto: mat. pras.

Warszawskie grusze – cenni mieszkańcy miasta

Badanie gruszy z Pragi wpisuje się w szerszy kontekst ochrony miejskiej zieleni. W Warszawie rośnie kilka znanych, wiekowych grusz, m.in. na Krakowskim Przedmieściu czy ul. Puławskiej, gdzie jeden z okazów jest pomnikiem przyrody. Duże wymiary badanej gruszy sugerują, że jest ona jedną z drzewnych seniorek miasta, która doczeka się należytej opieki.

Źródło: zyciewarszawy.pl

