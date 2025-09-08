Jak tramwajarze w zajezdni gruszę badali

Wyniki badań i zalecenia dla gruszy z Pragi

Przebadana grusza pospolita okazała się imponującym okazem o obwodzie pnia 261 cm (na wysokości 130 cm) i zdrowej koronie o powierzchni 65,9 m². Mimo to, tomografia wykazała rozkład wewnątrz pnia na 47 proc. badanej powierzchni. To pokazuje, jak zdradliwe mogą być wewnętrzne choroby drzew. Mimo tak zaawansowanych uszkodzeń, badanie statyki potwierdziło, że drzewo wciąż jest stabilnie zakorzenione.

W ramach ekspertyzy, grusza otrzymała zalecenia pielęgnacyjne, które Tramwaje Warszawskie sukcesywnie wprowadzają. Obejmują one częściowe usunięcie nawierzchni wokół korzeni, co ułatwi drzewu pobieranie wody i składników odżywczych, oraz nieznaczną korektę korony. Te działania mają na celu wzmocnienie jej zdrowia i przedłużenie życia.

Przebadana grusza pospolita okazała się imponującym okazem o obwodzie pnia 261 cm (na wysokości 130 cm) i zdrowej koronie o powierzchni 65,9 m². Foto: mat. pras.

Warszawskie grusze – cenni mieszkańcy miasta

Badanie gruszy z Pragi wpisuje się w szerszy kontekst ochrony miejskiej zieleni. W Warszawie rośnie kilka znanych, wiekowych grusz, m.in. na Krakowskim Przedmieściu czy ul. Puławskiej, gdzie jeden z okazów jest pomnikiem przyrody. Duże wymiary badanej gruszy sugerują, że jest ona jedną z drzewnych seniorek miasta, która doczeka się należytej opieki.