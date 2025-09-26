Chciał oddać żółwie błotne klientom w prezencie. Grozi mu do 5 lat więzienia

Za posiadanie żółwia błotnego można ponieść surową karę
Żółw błotny jest objęty ścisłą ochroną. Nie można go łowić, ani tym bardziej zabierać z miejsc występowania. Przekonał się o tym 67-letni mieszkaniec powiatu zwoleńskiego, który we wtorek 23 września 2025 roku został zatrzymany przez policję za posiadanie żółwi błotnych.
Mężczyzna wytłumaczył, że wyłowił żółwie razem z rybami ze stawu. Złowione ryby pojechał sprzedać na pobliski targ, a żółwie chciał oddać klientowi w prezencie.
Wydarzenie skutkowało zatrzymaniem przez zwoleńską policję za posiadanie żółwi błotnych objętych ochroną gatunkową w liczbie większej niż nieznaczna, co miało wpływ na zachowanie gatunku. Za taki czyn mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.
Żółw błotny jest jedynym żółwiem występującym naturalnie w Polsce. Od 1935 roku jest on objęty ochroną prawną i znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii EN – zagrożony wyginięciem. Zamieszkuje głównie na podmokłych terenach i w zbiornikach wodnych o spokojnym nurcie. Jego pancerz ma ciemną, czarno-brunatną barwę, na które znajdują się małe plamy w żółtym odcieniu. Żółwie prawdopodobnie mogą dożyć nawet stu lat w naturalnych warunkach.
Jest to dzikie zwierzę, które nie może być trzymane w domu. Nielegalny handel lub posiadanie żółwia błotnego należy zgłosić odpowiednim służbom.