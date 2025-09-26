Chciał oddać żółwie błotne klientom w prezencie. Grozi mu do 5 lat więzienia

Mieszkańcowi powiatu zwoleńskiego grozi do pięciu lat pozbawienia wolności za posiadanie żółwi błotnych. Chciał je oddać klientom.



Żółw błotny jest objęty ścisłą ochroną. Nie można go łowić, ani tym bardziej zabierać z miejsc występowania. Przekonał się o tym 67-letni mieszkaniec powiatu zwoleńskiego, który we wtorek 23 września 2025 roku został zatrzymany przez policję za posiadanie żółwi błotnych.

Co grozi za posiadanie żółwi błotnych?

Mężczyzna wytłumaczył, że wyłowił żółwie razem z rybami ze stawu. Złowione ryby pojechał sprzedać na pobliski targ, a żółwie chciał oddać klientowi w prezencie.

Wydarzenie skutkowało zatrzymaniem przez zwoleńską policję za posiadanie żółwi błotnych objętych ochroną gatunkową w liczbie większej niż nieznaczna, co miało wpływ na zachowanie gatunku. Za taki czyn mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Żółwie błotne są ściśle chronione

Żółw błotny jest jedynym żółwiem występującym naturalnie w Polsce. Od 1935 roku jest on objęty ochroną prawną i znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii EN – zagrożony wyginięciem. Zamieszkuje głównie na podmokłych terenach i w zbiornikach wodnych o spokojnym nurcie. Jego pancerz ma ciemną, czarno-brunatną barwę, na które znajdują się małe plamy w żółtym odcieniu. Żółwie prawdopodobnie mogą dożyć nawet stu lat w naturalnych warunkach.