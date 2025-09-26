16.7°C
Życie Warszawy

Chciał oddać żółwie błotne klientom w prezencie. Grozi mu do 5 lat więzienia

Publikacja: 26.09.2025 15:30

Za posiadanie żółwia błotnego można ponieść surową karę

Foto: es0lex

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Mieszkańcowi powiatu zwoleńskiego grozi do pięciu lat pozbawienia wolności za posiadanie żółwi błotnych. Chciał je oddać klientom.

Żółw błotny jest objęty ścisłą ochroną. Nie można go łowić, ani tym bardziej zabierać z miejsc występowania. Przekonał się o tym 67-letni mieszkaniec powiatu zwoleńskiego, który we wtorek 23 września 2025 roku został zatrzymany przez policję za posiadanie żółwi błotnych.

Co grozi za posiadanie żółwi błotnych?

Mężczyzna wytłumaczył, że wyłowił żółwie razem z rybami ze stawu. Złowione ryby pojechał sprzedać na pobliski targ, a żółwie chciał oddać klientowi w prezencie.

Wydarzenie skutkowało zatrzymaniem przez zwoleńską policję za posiadanie żółwi błotnych objętych ochroną gatunkową w liczbie większej niż nieznaczna, co miało wpływ na zachowanie gatunku. Za taki czyn mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

