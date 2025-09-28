Dramat klubu judo na Sadybie: 40 tysięcy długu i widmo eksmisji

Samodzielny remont z pomocą rodziców i społeczności

Mimo realnej groźby komornika, klub i jego zwolennicy nie poddają się. Remont trwa nadal, wykonywany „własnymi siłami (czyli rodzicami, trenerami i dobrymi ludźmi, którzy nas wspierają)”. Dzięki wspólnemu wysiłkowi i pomocy sponsorów wykonano już nową instalację elektryczną i hydrauliczną, wymieniono okna, dostosowano łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pomalowano ściany i sufit.

Klub boryka się jednak z kolejnymi niespodziewanymi kosztami. Jak informuje Jacek Dziewicki, do uruchomienia kotłowni gazowej, niezbędnej do ogrzewania i ciepłej wody, potrzeba jeszcze 3500-6500 zł na centralkę i detektory przeciwpożarowe. Dodatkowe problemy generuje kwestia licznika prądu – po trzech nieudanych próbach instalacji okazało się, że konieczna jest modernizacja układu zasilania przed licznikiem, co według przedstawicieli klubu jest obowiązkiem właściciela, czyli Dzielnicy Mokotów.

Nadzieja w darowiznach i urzędniczych decyzjach

Jedyne, co może powstrzymać komornika, to pilne znalezienie sponsora gotowego wyłożyć 40 tys. zł. Trwa też publiczna zbiórka, na której zebrano dotychczas ponad 26 tys. zł, ale wpłaty nie przyrastają lawinowo.

Władze klubu złożyły też formalne wnioski do Wydziału Mienia m.st. Warszawy o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zadłużenia. Działania te mogą wstrzymać postępowanie administracyjne.

Deklaracje Mokotowa i zignorowany program „Sportowa Polska 2024”

Dzielnica Mokotów deklaruje gotowość do współpracy i docenia wieloletnią działalność klubu. Rzecznik dzielnicy Tomasz Keller informuje, że na prośbę klubu wielokrotnie odraczano terminy płatności. Mimo to, Burmistrz Mokotowa, oczekując spłaty minimum 25 tys. zł zaległości, zapowiada możliwość wypowiedzenia umowy.

Reklama Reklama

Dodatkowym rozgoryczeniem jest odrzucenie wniosku klubu o dofinansowanie z programu „Sportowa Polska 2024” Ministerstwa Sportu i Turystyki, mimo wcześniejszych obietnic. Klub w międzyczasie poniósł koszty remontu, wierząc w uzyskanie środków.

W akcie desperacji i mobilizacji, klub UKS Sadyba planuje w poniedziałek 30 września od godz. 16:00 zorganizować dzień otwarty w remontowanym lokalu przy Okrężnej 53, aby nagłośnić swoją trudną sytuację.