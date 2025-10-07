Nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich w 2026 roku

Do 5 listopada br. można składać wnioski w ramach pierwszego naboru do programu „Ochrona zabytków” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości ponad 201 mln zł przeznaczone są na planowane na 2026 rok prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane w zabytkach nieruchomych i ruchomych



Program odgrywa kluczową rolę w ratowaniu obiektów, zwłaszcza tych znajdujących się w mniejszych ośrodkach wiejskich i miejskich, które często są w złym stanie technicznym. Wsparcie finansowe otrzymują również najcenniejsze polskie obiekty, w tym te wpisane na listę UNESCO oraz Pomniki Historii. Przewidywana kwota wydatków w programie to 201 625 000 zł, z czego większość – 171 381 250 zł – zostanie rozdysponowana w trybie konkursowym.

Jakie zadania można dofinansować?

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na szeroki zakres zadań związanych z zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków. Program dzieli się na wsparcie dla:

1. Prac Planowanych (Nabór trwa do 5 listopada br.):

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji (czyli w 2026 roku).