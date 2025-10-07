Nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich w 2026 roku

Program MKiDN odgrywa kluczową rolę w ratowaniu obiektów, zwłaszcza tych znajdujących się w mniejszych ośrodkach wiejskich i miejskich
Program odgrywa kluczową rolę w ratowaniu obiektów, zwłaszcza tych znajdujących się w mniejszych ośrodkach wiejskich i miejskich, które często są w złym stanie technicznym. Wsparcie finansowe otrzymują również najcenniejsze polskie obiekty, w tym te wpisane na listę UNESCO oraz Pomniki Historii. Przewidywana kwota wydatków w programie to 201 625 000 zł, z czego większość – 171 381 250 zł – zostanie rozdysponowana w trybie konkursowym.
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na szeroki zakres zadań związanych z zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków. Program dzieli się na wsparcie dla:
1. Prac Planowanych (Nabór trwa do 5 listopada br.):
2. Refundacje (Drugi nabór w marcu 2026 r.):
Wnioski o dofinansowanie z programu „Ochrona zabytków” mogą składać podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do uprawnionych należą:
W ramach programu zaplanowano dwa terminy składania wniosków:
1. „Ochrona zabytków nieruchomych i ruchomych 2026” (prace planowane):
2. „Ochrona zabytków nieruchomych i ruchomych 2025” (refundacje):
Wnioskodawcy planujący prace remontowe i konserwatorskie w 2026 roku powinni niezwłocznie skompletować niezbędną dokumentację, aby zdążyć złożyć wniosek w trwającym obecnie pierwszym naborze.