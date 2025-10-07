11.4°C
Życie Warszawy

Nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich w 2026 roku

Publikacja: 07.10.2025 16:45

Program MKiDN odgrywa kluczową rolę w ratowaniu obiektów, zwłaszcza tych znajdujących się w mniejszych ośrodkach wiejskich i miejskich

Program MKiDN odgrywa kluczową rolę w ratowaniu obiektów, zwłaszcza tych znajdujących się w mniejszych ośrodkach wiejskich i miejskich

Foto: mat. pras.

M.B.
Do 5 listopada br. można składać wnioski w ramach pierwszego naboru do programu „Ochrona zabytków” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości ponad 201 mln zł przeznaczone są na planowane na 2026 rok prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane w zabytkach nieruchomych i ruchomych

Program odgrywa kluczową rolę w ratowaniu obiektów, zwłaszcza tych znajdujących się w mniejszych ośrodkach wiejskich i miejskich, które często są w złym stanie technicznym. Wsparcie finansowe otrzymują również najcenniejsze polskie obiekty, w tym te wpisane na listę UNESCO oraz Pomniki Historii. Przewidywana kwota wydatków w programie to 201 625 000 zł, z czego większość – 171 381 250 zł – zostanie rozdysponowana w trybie konkursowym.

Jakie zadania można dofinansować?

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na szeroki zakres zadań związanych z zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków. Program dzieli się na wsparcie dla:

1. Prac Planowanych (Nabór trwa do 5 listopada br.):

  • Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji (czyli w 2026 roku).
  • Wykonanie dokumentacji (projekt budowlany, program prac konserwatorskich, ekspertyzy techniczne) niezbędnej do przeprowadzenia prac, której konieczność powstała w wyniku powodzi.
2. Refundacje (Drugi nabór w marcu 2026 r.):

  • Refundacja kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
Kto może złożyć wniosek o dotację?

Wnioski o dofinansowanie z programu „Ochrona zabytków” mogą składać podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do uprawnionych należą:

  • Osoby fizyczne,
  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Inne jednostki organizacyjne będące właścicielem, posiadaczem lub posiadające w trwałym zarządzie zabytek wpisany do rejestru.
Ważne terminy naborów wniosków

W ramach programu zaplanowano dwa terminy składania wniosków:

1. „Ochrona zabytków nieruchomych i ruchomych 2026” (prace planowane):

  • Termin składania wniosków: od 6 października do 5 listopada br.
  • Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 5 lutego 2026 r.

2. „Ochrona zabytków nieruchomych i ruchomych 2025” (refundacje):

  • Termin składania wniosków: marzec 2026 r.
Wnioskodawcy planujący prace remontowe i konserwatorskie w 2026 roku powinni niezwłocznie skompletować niezbędną dokumentację, aby zdążyć złożyć wniosek w trwającym obecnie pierwszym naborze.

Źródło: zyciewarszawy.pl

