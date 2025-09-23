Dotacje na walkę z pseudograffiti. Świetny pomysł, słaba promocja

Wspólnota Mieszkaniowa budynku Marszałkowska 140 otrzymała zwrot kosztów usunięcie graffiti i wykonanie powłoki antygraffiti na elewacji gmachu. Wspólnocie przyznano 18 650 zł dotacji i stanowiło to niemal 80 proc. poniesionych kosztó kwalifikowanych.
Zaledwie cztery wspólnoty skorzystały z tej możliwości, co każe zadać pytanie: czy mieszkańcy i administratorzy wiedzą o tym programie, a jeśli tak, to dlaczego nie aplikują?
W minionym tygodniu Rada m.st. Warszawy zatwierdziła dotacje na łączną kwotę 58 650 zł dla czterech wspólnot mieszkaniowych. To zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę skalę problemu pseudograffiti w stolicy. Jak przyznaje Stołeczny Konserwator Zabytków, miasto przekazało informację o programie do dzielnicy Śródmieście, jednak inne, równie mocno dotknięte problemem dzielnice, jak np. Praga Północ czy Mokotów, zdają się być pominięte w komunikacji.
Ta niska frekwencja może wynikać z braku odpowiedniego rozpropagowania programu, ale również z biurokratycznych barier. Jak zauważa jeden z komentujących pod postem Stołecznego Konserwatora Zabytków na jednym z portali społecznościowych, koszt badań i projektów potrzebnych do uzyskania dotacji jest niewspółmierny do samej kwoty wsparcia. To czyni całą procedurę nieatrakcyjną i zniechęca wspólnoty do aplikowania.
Program dotacji działa w oparciu o nietypowy harmonogram. Wnioski złożone po 30 czerwca będą rozpatrzone dopiero w kolejnym roku. Taki system nie sprzyja szybkiemu działaniu, a przecież usunięcie bazgrołów jest kwestią pilną.
Jeden z internautów przypomina o niezrealizowanej zapowiedzi – szkoleniach dla wspólnot. Brak edukacji i wsparcia merytorycznego dla wspólnot, które często nie mają wystarczającej wiedzy ani zasobów, by sprostać formalnym wymogom, to kolejna przeszkoda na drodze do skutecznego wdrożenia programu.
Komentujący wskazują także inną, długofalową i według nich skuteczną metodę walki z bazgrołami – ogródki fasadowe. To rozwiązanie ma nie tylko skutecznie zniechęcać pseudografficiarzy, ale również poprawić estetykę miejskiej przestrzeni. Według pomysłodawców takie programy powinny być wprowadzane systemowo na poziomie miasta, co byłoby znacznie bardziej efektywne niż obecne, jednostkowe dotacje.
Mimo to program #stopbazgrołom to krok w dobrą stronę. Cieszy fakt, że miasto dostrzega problem i przeznacza środki na jego rozwiązanie. Niemniej aby program ten stał się prawdziwym sukcesem, konieczne jest jego lepsze rozpropagowanie, uproszczenie procedur i szersza, systemowa współpraca z mieszkańcami.