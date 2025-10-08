Kiermasz sztuki i rękodzieła w Blue City

Jesienna odsłona kiermaszu sztuki i rękodzieła w Blue City rozpoczyna się w środę 8 października. Organizatorzy zapraszają na 4 dni z unikatowymi przedmiotami.



Artyści i rzemieślnicy po raz kolejny przygotowali wyjątkowe i niepowtarzalne przedmioty, które dostępne są zwykle w pojedynczych egzemplarzach. Impreza odbędzie się od środy 8 października do soboty 11 października, tradycyjnie na poziomie -1 przy fontannie.

Reklama Reklama

Kiermasz Sztuki i Rękodzieła w Warszawie

Na stoiskach dominować będą dzianiny – zarówno w postaci obrazów, jak i ubrań oraz dodatków, w tym kolekcje z wełny merynosa. Nie zabraknie biżuterii – z kamieniami naturalnymi, szlachetnymi, półszlachetnymi, metaloplastyki, czy nawet tej słodkiej.

Do imprezy dołączą wystawcy oferujący odzież i galanterię skórzaną. Zmysły rozpieszczą stoiska ze świecami vege i eko oraz marokańskie kosmetyki i perfumy, a także mydła dla skóry wrażliwej.

Wystawcy z antykami w Blue City

Nadchodzący kiermasz to również coś dla poszukujących niebanalnych rozwiązań do swoich domów. Pojawią się wystawcy z antykami z własnej kolekcji, drzeworytami, obrazami, ceramiką oraz wyrobami ze stali chirurgicznej. Jesienny nastrój zdecydowanie poprawią naturalne kosmetyki oraz pachnące mydła i kule do kąpieli.