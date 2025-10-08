14.1°C
Życie Warszawy

Kiermasz sztuki i rękodzieła w Blue City

Publikacja: 08.10.2025 12:00

Artyści i rzemieślnicy po raz kolejny przygotowali niepowtarzalne przedmioty

Foto: Blue City

rbi
Jesienna odsłona kiermaszu sztuki i rękodzieła w Blue City rozpoczyna się w środę 8 października. Organizatorzy zapraszają na 4 dni z unikatowymi przedmiotami.

Artyści i rzemieślnicy po raz kolejny przygotowali wyjątkowe i niepowtarzalne przedmioty, które dostępne są zwykle w pojedynczych egzemplarzach. Impreza odbędzie się od środy 8 października do soboty 11 października, tradycyjnie na poziomie -1 przy fontannie.

Kiermasz Sztuki i Rękodzieła w Warszawie

Na stoiskach dominować będą dzianiny – zarówno w postaci obrazów, jak i ubrań oraz dodatków, w tym kolekcje z wełny merynosa. Nie zabraknie biżuterii – z kamieniami naturalnymi, szlachetnymi, półszlachetnymi, metaloplastyki, czy nawet tej słodkiej.

