Nowe centrum rozrywki w Hali Koszyki

Hala Koszyki, znana z oferty gastronomicznej i przestrzeni biurowych, wzbogaci się o nowe miejsce rozrywki. Na przełomie 2025 i 2026 roku otwarte zostanie centrum Arcade Bee, które połączy „social gaming” z ofertą gastronomiczną



Arcade Bee, sieć centrów rozrywki, umacnia swoją obecność w Warszawie, otwierając trzeci już salon w stolicy, po lokalizacjach w Złotych Tarasach i Blue City.

Reklama

Arcade Bee w Warszawie: Miejsce dla „Social Gaming”

Firma specjalizuje się w tworzeniu przestrzeni do „social gaming”, czyli gier wieloosobowych sprzyjających budowaniu relacji. Ten koncept jest wykorzystywany zarówno do zabawy, jak i spotkań integracyjnych. Obecnie Arcade Bee posiada swoje centra w kilku miastach Polski, w tym we Wrocławiu, Olsztynie, Świnoujściu, Bielsku-Białej oraz Międzyzdrojach, a w planach jest również otwarcie w Krakowie.

Nowy salon Arcade Bee będzie zlokalizowany w Hali Koszyki, zabytkowym obiekcie, który pełni funkcję food hallu i centrum biznesowego. Maciej Podlasin, dyrektor operacyjny Arcade Bee, podkreśla znaczenie tej lokalizacji: „Hala Koszyki to ważne miejsce na rozrywkowej mapie Warszawy. Postaramy się, aby dzięki Arcade Bee stała się jej sercem”.

Globalworth, właściciel i zarządca Hali Koszyki, stara się wciąż rozwijać ofertę obiektu. Weronika Maria Kuna, Asset Management and Leasing Manager w Globalworth Poland, dodaje: „Arcade Bee szybko stanie się jednym z obowiązkowych punktów do odwiedzenia na mapie stolicy i zyska stałych bywalców, którzy skorzystają również z rozwijającej się oferty gastronomicznej Hali Koszyki”.