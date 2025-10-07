11.4°C
Życie Warszawy

Pijany leżał na ulicy, matka przypomniała, że powinien być w więzieniu. "Problemem okazał się pies"

Publikacja: 07.10.2025 14:05

Matka pijanego mężczyzny przejęła opiekę nad psem i przypomniała, że syn powinien być w areszcie

Foto: Straż Miejska Warszawa

Kacper Komaiszko
Nietypowa interwencja Straży Miejskiej na Żoliborzu. Służby wezwane do nietrzeźwego mężczyzny, leżącego na chodniku z psem, odkryły, że jest on poszukiwany. Kluczową rolę w ujęciu odegrała jego matka, która zaopiekowała się czworonogiem i „załatwiła” sprawę syna.

Interwencja, która miała miejsce w poniedziałek, 6 października wieczorem na ulicy Krasińskiego na Żoliborzu, początkowo wydawała się rutynowym zgłoszeniem. Dyżurujący strażnicy miejscy z V Oddziału Terenowego otrzymali pilne wezwanie dotyczące mężczyzny leżącego na chodniku. Choć po kwadransie, gdy dotarli na miejsce, człowiek już siedział, sytuacja szybko nabrała niespodziewanego obrotu, a całe zdarzenie stało się kuriozalne z uwagi na rolę, jaką odegrała matka poszukiwanego.

Pies problemem, pies rozwiązaniem

Kluczowym elementem początkowej fazy interwencji okazał się czworonożny przyjaciel nietrzeźwego mężczyzny. Z uwagi na niedyspozycję właściciela, pojawiło się realne ryzyko, że zwierzę będzie musiało zostać odebrane i trafić do schroniska. Mężczyzna, choć był pod wpływem, zachował na tyle przytomności umysłu, że zdołał wykonać telefon do najbliższej rodziny. Skontaktował się ze swoją matką, która zgodziła się niezwłocznie przyjechać na ulicę Krasińskiego i zaopiekować się psem. W ten sposób, na pozór rozwiązano największy problem interwencji, ratując psa przed niepotrzebnym stresem.

Z ulicy do aresztu

Prawdziwy punkt zwrotny nastąpił w momencie przybycia matki na miejsce. Zamiast skupić się wyłącznie na przejęciu zwierzęcia, kobieta „przy okazji przypomniała synowi”, że... miał się stawić w więzieniu, celem odbycia kary.

To nieoczekiwane, ale wyjątkowo szczere przypomnienie od razu zaalarmowało strażników. Na wieść o tym, że mężczyzna może być osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości, funkcjonariusze Straży Miejskiej poprosili o dołączenie do interwencji policjantów.

Poszukiwany zatrzymany, pies uratowany

Przybyły na miejsce patrol policji przeprowadził rutynową weryfikację. Po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych bazach informacja przekazana przez matkę została potwierdzona. Nietrzeźwy, który chwilę wcześniej leżał na chodniku, okazał się faktycznie poszukiwany do odbycia kary.

Interwencja zakończyła się pozytywnie dla wszystkich stron, poza poszukiwanym, który trafił tam, gdzie powinien. Mężczyzną zaopiekowali się policjanci, którzy przetransportowali go w celu odbycia zasądzonej kary. Niewinny pies skazanego trafił pod opiekę jego matki, unikając tym samym odsiadki w schronisku.

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama