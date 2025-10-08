Tramwaje 105N w weekend znów wyjadą na tory. Służyły warszawiakom pół wieku

Specjalna linia tramwajowa numer 50 zostanie uruchomiona w najbliższy weekend, 11–12 października. Z okazji 50-lecia kursowania w Warszawie tramwajów generacji 105N będzie obsługiwana właśnie przez kultowe „stopiątki”.



Tramwaje typu 105 to składy o charakterystycznej kanciastej sylwetce, bogato przeszklone i dlatego nieraz nazywane „akwariami”. Na warszawskich torach, w regularnych kursach, pojawiły się w 1975 roku.

To także rok wycofania z ruchu tramwajów „na korbę”. Ostatnie tego typu wagony, typowo warszawski model K, potocznie zwany „berlinką” (od powojennych losów części wagonów wywiezionych do Berlina), kończyły służbę właśnie w 1975 roku.

Tramwaje w Warszawie w latach 70.

Lata 70. to rozwój polskiej gospodarki w oparciu o zagraniczne kredyty. To także okres zmian w warszawskich Miejskich Zakładach Komunikacyjnych – wtedy na ulice wyjechały Jelcze Berliety PR100. Tramwaje również potrzebowały unowocześnienia taboru. Popularne „parówki”, czyli wagony typu 13N, służyły już od kilkunastu lat, ale na trasach wciąż można było spotkać klasyczne tramwaje „na korbę”. Wiadomo było, że nowe wagony muszą być lżejsze, bardziej ekonomiczne i wygodniejsze. Odpowiedzią na te potrzeby stał się model 105N.

Prototyp tego tramwaju powstał w zakładach Konstal w Chorzowie w 1973 roku. Konstrukcja bazowała na doświadczeniach z serii 13N, ale została gruntownie przeprojektowana. Wagon miał prostszą, nowoczesną, kanciastą sylwetkę, duże okna i bardziej przestronne wnętrze.