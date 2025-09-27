Tramwajowe koty czekają na dom. Pięć kociąt z wolskiej zajezdni gotowych do adopcji

Pięć uroczych kociąt, które przyszły na świat w zajezdni tramwajowej na Woli, szuka nowych domów. Koty, urodzone w sercu miejskiej dżungli, są już pod opieką Fundacji Szanowny Pan Kot i są gotowe na adopcję. To wyjątkowa okazja, by przygarnąć kociaka o nietypowym rodowodzie.



Kocięta, wszystkie w wieku czterech miesięcy, to samce. Ich umaszczenie jest czarne lub czarno-białe. Choć urodziły się w zajezdni, są to w pełni zdrowe i ciekawskie kociaki, które potrzebują ciepła i ludzkiego towarzystwa. Doskonale odnajdują się w grupie innych kotów, a co więcej, są niekonfliktowe i dobrze dogadują się z dziećmi. Fundacja zachęca do wizyt przedadopcyjnych, które odbywają się w Głaskalni, gdzie można poznać każdego z nich osobiście i wybrać idealnego towarzysza.

Reklama Reklama

Poznaj tramwajową ekipę

Każdy z pięciu kotów ma unikalną osobowość, która wyróżnia go na tle reszty.

• Kwinto – czarny kociak, który według Fundacji jest fabryką mruczenia. Uwielbia przytulanie i zabawę, a jego delikatne podgryzanie świadczy jedynie o wielkim zaangażowaniu.

• Duńczyk – to mały odkrywca, który nigdy nie usiedzi w miejscu. Zawsze w ruchu, potrafi zasnąć w najmniej spodziewanym momencie, gdziekolwiek się akurat znajdzie.