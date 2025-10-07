Filmowcy wchodzą w kolejny etap zdjęć do „Lalki”. Utrudnienia na Trakcie Królewskim

Plan filmowy Lalki na warszawskiej starówce
W stolicy trwają prace nad nową, kinową adaptacją „Lalki” Bolesława Prusa. Po ujęciach realizowanych między innymi w Alejach Ujazdowskich i na placu Zamkowym, gdzie można było spotkać Stanisława Wokulskiego czy Ignacego Rzeckiego, ekipa filmowa przenosi się do serca Traktu Królewskiego. Przez najbliższe dwa tygodnie na tym historycznym odcinku Starego Miasta będziemy świadkami inscenizacji scen z udziałem Izabeli Łęckiej, która może zrobić zakupy w nowo otwartym sklepie Wokulskiego.
Głównym punktem planu filmowego stało się Krakowskie Przedmieście tuż przed pałacem Staszica. W tym miejscu postawiono okazałą scenografię, wiernie oddającą sklep Stanisława Wokulskiego. Lokalizacja ta ma kluczowe znaczenie, ponieważ fikcyjny sklep umieszczono obok pomnika Mikołaja Kopernika, co dodatkowo uwydatnia związki akcji powieści z autentyczną topografią Warszawy. Prace na planie potrwają do końca dnia w środę, 22 października.
Realizacja scen na tak ruchliwym odcinku wymaga wprowadzenia znaczących zmian w organizacji ruchu. Od czwartku, 9 października, ekipa filmowa zamknie fragment Traktu Królewskiego dla ruchu kołowego na odcinku od ulicy Królewskiej do Świętokrzyskiej.
W trakcie kręcenia zdjęć występować będą również ograniczenia dla pieszych – ruch pieszy będzie wstrzymywany na czas realizacji ujęć. Ponadto, kierowcy nie będą mieli możliwości parkowania na ulicach Oboźnej i Kopernika w sąsiedztwie pomnika Mikołaja Kopernika. Wszystkie te utrudnienia potrwają do 22 października.
Zamknięcie kluczowego odcinka Traktu Królewskiego wymusiło również reorganizację kursowania komunikacji miejskiej. Autobusy kilku ważnych linii będą zmuszone do jazdy objazdami nawet w dni robocze.
Zmiana trasy dotyczy następujących linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 i N44. W celu ominięcia zamkniętego fragmentu, pojazdy te będą kierowane zmienioną trasą: pojadą ulicą Królewską, następnie przez plac Małachowskiego i ulicę Mazowiecką do Świętokrzyskiej, skąd powrócą na swoje stałe trasy.
Szczegółowe informacje dotyczące rozkładów jazdy na czas objazdów są dostępne na stronie internetowej WTP.
Warto przypomnieć, że utrudnienia związane z kręceniem „Lalki” nakładają się na już istniejące ograniczenia. Cały ruch na Trakcie Królewskim, czyli na odcinku od Miodowej do Świętokrzyskiej, jest sezonowo zamknięty aż do końca października, włączając w to każdy weekend. W okresie letnio-jesiennym, trakt zamienia się w deptak, sprzyjający spokojnym spacerom i przejażdżkom rowerowym. Oznacza to, że pomimo obecności ekipy filmowej, to sezonowe zamknięcie pozostaje w mocy, utrzymując charakter deptaku na czas trwania zdjęć.