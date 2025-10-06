PKP Intercity uruchamia nową trasę pendolino
Pierwsi pasażerowie pojadą pendolino do Zakopanego 18 października. Regularne kursowanie pociąg rozpocznie w połowie grudnia.
Po raz pierwszy pociąg pendolino pojedzie do Zakopanego w sobotę 18 października. Skład wyruszy z Warszawy. Będzie to inauguracyjny kurs. Z tej okazji PKP Intercity ogłosiło promocję na bilety. Pula biletów za 1 zł wyprzedała się bardzo szybko, w związku z tym zdecydowano o wydłużeniu składu. Mimo uruchomienia podwójnego składu z miejscami dla 800 osób, zainteresowanie było tak duże, że bilety na ten przejazd nie są już dostępne.
Pociąg wyruszy w swoją pierwszą trasę 18 października o godz. 7.29 ze stacji Warszawa Wschodnia. Po drodze zatrzyma się m.in. w Krakowie i Nowym Targu. Do Zakopanego dotrze o godz. 12.14. Czas przejazdu z Warszawy do stolicy Tatr wyniesie zatem 4 godz. 45 minut. W drogę powrotną pociąg wyruszy z Zakopanego o godz. 15.50 i dojedzie do stacji Warszawa Zachodnia o godz. 20.14.
Regularne kursy do Zakopanego pendolino rozpocznie wraz z nowym rozkładem jazdy na sezon 2025/2026. Od niedzieli 14 grudnia 2025 roku pociąg Express InterCity Premium będzie kursował na trasie Gdynia Główna - Zakopane. Skład zatrzyma się po drodze m.in. w Warszawie i Krakowie.
Pendolino relacji Gdynia – Zakopane, który zabierze pasażerów z Warszawy, zgodnie z rozkładem opublikowanym na Portalu Pasażera, będzie kursował codziennie. Z Gdyni Głównej wyjedzie o godz. 11.31. W Warszawie zatrzyma się na trzech stacjach. Godziny odjazdów ze stolicy to:
Do Zakopanego pendolino dojedzie o godz. 18.59. Czas dojazdu z Warszawy ma być więc nawet krótszy niż podczas pierwszego, październikowego przejazdu. Z dworca Warszawa Centralna dojedzie do Zakopanego w niecałe 4 godz. 20 minut. Znad morza pasażerowie dojadą w góry w nieco ponad 7 godzin, a z Krakowa do Zakopanego w mniej niż 2 godziny. Ze stolicy Tatr pociąg wyruszy o godz. 9.00 i dojedzie do Gdyni o 16.27. Na stacji Warszawa Zachodnia będzie o godz. 13.14.
Ceny biletów na razie nie zostały podane. Od wakacji trasa pendolino zostanie wydłużona. Pociąg połączy Zakopane z Kołobrzegiem.