Dokładnie 4 godziny 45 minut - tyle będzie trwała podróż pociągiem pendolino z Warszawy bezpośrednio do Zakopanego. PKP Intercity uruchamia nową trasę swojego ekspresu. W październiku pasażerowie pojadą nią po raz pierwszy.



Pierwsi pasażerowie pojadą pendolino do Zakopanego 18 października. Regularne kursowanie pociąg rozpocznie w połowie grudnia.

Pierwszy kurs pendolino do Zakopanego. Pociąg wyruszy z Warszawy

Po raz pierwszy pociąg pendolino pojedzie do Zakopanego w sobotę 18 października. Skład wyruszy z Warszawy. Będzie to inauguracyjny kurs. Z tej okazji PKP Intercity ogłosiło promocję na bilety. Pula biletów za 1 zł wyprzedała się bardzo szybko, w związku z tym zdecydowano o wydłużeniu składu. Mimo uruchomienia podwójnego składu z miejscami dla 800 osób, zainteresowanie było tak duże, że bilety na ten przejazd nie są już dostępne.

Pociąg wyruszy w swoją pierwszą trasę 18 października o godz. 7.29 ze stacji Warszawa Wschodnia. Po drodze zatrzyma się m.in. w Krakowie i Nowym Targu. Do Zakopanego dotrze o godz. 12.14. Czas przejazdu z Warszawy do stolicy Tatr wyniesie zatem 4 godz. 45 minut. W drogę powrotną pociąg wyruszy z Zakopanego o godz. 15.50 i dojedzie do stacji Warszawa Zachodnia o godz. 20.14.

Regularne kursy ruszą od grudnia. Pendolino z Gdyni pojedzie przez Warszawę

Regularne kursy do Zakopanego pendolino rozpocznie wraz z nowym rozkładem jazdy na sezon 2025/2026. Od niedzieli 14 grudnia 2025 roku pociąg Express InterCity Premium będzie kursował na trasie Gdynia Główna - Zakopane. Skład zatrzyma się po drodze m.in. w Warszawie i Krakowie.