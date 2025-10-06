20 października seniorzy mogą podróżować pociągami PKP Intercity za złotówkę / zdjęcie ilustracyjne
O promocji informuje specjalny komunikat zamieszczony na stronie internetowej PKP Intercity.
Promocja Podróż za Złotówkę dla Seniora obowiązywać będzie w poniedziałek 20 października we wszystkich pociągach PKP Intercity, a więc również w pociągach pendolino. Akcja dotyczyć będzie jednak tylko przejazdów krajowych w klasie 2. Dodatkowo w przypadku przejazdu w wagonach z miejscami do leżenia i sypialnymi trzeba zakupić rezerwację miejsca w pełnej wysokości.
„Jest to dobra okazja, aby seniorzy mogli wybrać się w podróż do rodziny i znajomych, czy zwiedzić różne zakątki Polski” – zachęca spółka.
Sprzedaż biletów w promocji Podróż za Złotówkę dla Seniora rozpoczęła się 1 października. Bilety dostępne są za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedaży:
Aby skorzystać z promocji w przypadku zakupu biletu online, należy w polu wyboru przysługującej ulgi wybrać „Promocja - Podróż za złotówkę dla Seniora (20 października)”. Dzięki temu cena biletu automatycznie zmieni się na 1 zł.
Z promocji PKP Intercity skorzystać mogą wszyscy seniorzy w kraju, w tym także mieszkańcy Warszawy. Ze stolicy pociągami PKP Intercity dotrzeć można do wielu zakątków Polski. Wiele podróży odbyć można pociągami Express InterCity Premium (EIP), zwanymi potocznie pendolino.
Jak informuje na swojej stronie internetowej spółka, pociągami tymi można podróżować „[…] m.in. na trasach: Kraków – Warszawa, Katowice – Warszawa, Warszawa – Gdynia, Warszawa – Wrocław, Warszawa – Poznań czy Warszawa – Szczecin”.