Życie Warszawy

Bilety na pendolino z Warszawy za złotówkę. Promocja PKP Intercity dla seniorów

Publikacja: 06.10.2025 14:25

20 października seniorzy mogą podróżować pociągami PKP Intercity za złotówkę / zdjęcie ilustracyjne

Foto: luciano / Adobe Stock

Joanna Kamińska
PKP Intercity z okazji Europejskiego Dnia Seniora, który przypada 20 października, przygotowało promocję Podróż za Złotówkę dla Seniora. Dzięki niej m.in. warszawiacy, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli kupić bilet na Pendolino za 1 zł.

O promocji informuje specjalny komunikat zamieszczony na stronie internetowej PKP Intercity.

Podróż za Złotówkę dla Seniora: Jakie bilety będą objęte promocją?

Promocja Podróż za Złotówkę dla Seniora obowiązywać będzie w poniedziałek 20 października we wszystkich pociągach PKP Intercity, a więc również w pociągach pendolino. Akcja dotyczyć będzie jednak tylko przejazdów krajowych w klasie 2. Dodatkowo w przypadku przejazdu w wagonach z miejscami do leżenia i sypialnymi trzeba zakupić rezerwację miejsca w pełnej wysokości.

„Jest to dobra okazja, aby seniorzy mogli wybrać się w podróż do rodziny i znajomych, czy zwiedzić różne zakątki Polski” – zachęca spółka.

Gdzie kupić bilety w promocji Podróż za Złotówkę dla Seniora?

Sprzedaż biletów w promocji Podróż za Złotówkę dla Seniora rozpoczęła się 1 października. Bilety dostępne są za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedaży:

  • w kasie biletowej,
  • w biletomacie,
  • u konduktora w pociągu,
  • poprzez stronę internetową,
  • w aplikacji mobilnej PKP Intercity.

Aby skorzystać z promocji w przypadku zakupu biletu online, należy w polu wyboru przysługującej ulgi wybrać „Promocja - Podróż za złotówkę dla Seniora (20 października)”. Dzięki temu cena biletu automatycznie zmieni się na 1 zł.

Warszawscy seniorzy 20 października mogą podróżować po Polsce pendolino za złotówkę

Z promocji PKP Intercity skorzystać mogą wszyscy seniorzy w kraju, w tym także mieszkańcy Warszawy. Ze stolicy pociągami PKP Intercity dotrzeć można do wielu zakątków Polski. Wiele podróży odbyć można pociągami Express InterCity Premium (EIP), zwanymi potocznie pendolino.

Jak informuje na swojej stronie internetowej spółka, pociągami tymi można podróżować „[…] m.in. na trasach: Kraków – Warszawa, Katowice – Warszawa, Warszawa – Gdynia, Warszawa – Wrocław, Warszawa – Poznań czy Warszawa – Szczecin”.

