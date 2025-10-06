PKP Intercity z okazji Europejskiego Dnia Seniora, który przypada 20 października, przygotowało promocję Podróż za Złotówkę dla Seniora. Dzięki niej m.in. warszawiacy, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli kupić bilet na Pendolino za 1 zł.



O promocji informuje specjalny komunikat zamieszczony na stronie internetowej PKP Intercity.

Reklama Reklama

Podróż za Złotówkę dla Seniora: Jakie bilety będą objęte promocją?

Promocja Podróż za Złotówkę dla Seniora obowiązywać będzie w poniedziałek 20 października we wszystkich pociągach PKP Intercity, a więc również w pociągach pendolino. Akcja dotyczyć będzie jednak tylko przejazdów krajowych w klasie 2. Dodatkowo w przypadku przejazdu w wagonach z miejscami do leżenia i sypialnymi trzeba zakupić rezerwację miejsca w pełnej wysokości.

„Jest to dobra okazja, aby seniorzy mogli wybrać się w podróż do rodziny i znajomych, czy zwiedzić różne zakątki Polski” – zachęca spółka.

Gdzie kupić bilety w promocji Podróż za Złotówkę dla Seniora?

Sprzedaż biletów w promocji Podróż za Złotówkę dla Seniora rozpoczęła się 1 października. Bilety dostępne są za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedaży: